美伊關係緊繃！美國在中東集結伊拉克戰爭以來最大空中兵力
鉅亨網編譯鍾詠翔
連日來美伊緊張局勢不斷升溫，美軍向中東大幅增兵，頻頻釋放要動手的信號。
據《華爾街日報》周三（18 日）報導，美國正在向中東派遣大量戰機和作戰支援飛機，集結了自 2003 年伊拉克戰爭打響以來最大規模空中力量。
美國已做好對伊朗採取行動的準備，但川普總統尚未決定是否下令發動打擊。即便美國決定打擊伊朗，也尚未確定其目標究竟是遏制伊朗已遭重創的核計畫、摧毀飛彈力量，還是試圖推翻伊朗政權。
根據飛行追蹤數據和一名美國官員的說法，過去幾天美國不斷向中東調動最先進 F-35 和 F-22 戰機。第二艘滿載攻擊機和電子戰飛機的航母正在途中，對統籌大型空戰至關重要的指揮和控制飛機也飛赴中東。
此外，最近幾周防空系統也已經部署到位。
美國官員表示，這些火力將使美國有能力對伊朗發動一場持續數周的空戰，而不是像美國去年 6 月對伊朗三個核設施實施的那種一次性的「午夜之鎚式」打擊。
本周早些時候，美國和伊朗代表在瑞士日內瓦會晤，就伊朗鈾濃縮問題舉行談判。
白宮新聞秘書萊維特說，談判已取得一點進展，但雙方在一些問題上仍有很大分歧。萊維特說，預計伊朗將在未來幾周向美國提出更詳細的提議。
美國官員稱，川普已就可能對伊朗發動打擊的軍事選項聽取多次簡報，這些選項旨在最大限度削弱伊朗及其地區代理人的力量。
美國和外國官員透露，這些選項包括在一場行動中擊殺數十名伊朗政治和軍事領導人，從而推翻伊朗政權，以及一場僅限於打擊核設施、彈道飛彈設施等目標的空襲。這兩種方案都可能涉及持續數周的行動。
- 走進半導體 探索科技核心力量
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 最後通牒？川普給伊朗設定15天期限否則遭遇「不幸」布蘭特原油應聲漲破72美元
- 知情人士：川普考慮對伊朗發動「有限規模」初步打擊
- 〈能源盤後〉國際油價飆升至6個月高位 市場憂慮供應中斷
- 美媒：美軍最快周末空襲伊朗 但川普尚未做最終決定
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇