鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-19 06:03

在美國聯準會公布 1 月貨幣政策會議紀錄後，美元展現強勁走勢，美元指數攀升至 97.70 附近，創下近一周以來的高點。

會議紀錄顯示，雖然多位官員認為若通膨按預期下降，進一步降息是適宜的，但委員會同時強調其決策並非單向，若通膨仍高於目標，不排除升息的可能性。這種「雙向」的靈活政策立場為美元提供了支撐。

近日美元持續走強，主要受到美國強勁的工業生產與製造業數據支撐。周二公布的私部門就業數據凸顯了投資者對勞動市場依然穩健的看法，而周三一系列包括工業生產和商業設備訂單的一系列數據，均表現強勁。

歐元兌美元跌破 1.1800 關鍵水準，交易於 1.1790 附近。歐元除了受美元走強的壓力外，傳歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 可能考慮提前卸任，以便法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 能在其 2027 年 5 月任期結束前影響繼任者的人選，儘管央行發言人對此表示拉加德尚未做出最終決定。

英鎊兌美元跌至 1.3500 附近的一個月低點。這主要是受到英國疲軟的通膨與勞動力數據影響，英國 1 月消費者物價指數 (CPI) 降至 3.0%，為 2025 年 3 月以來最低，市場對英國央行 (BoE) 在 3 月降息的預期顯著升溫。儘管整體通膨放緩，但服務業通膨仍具黏性 (4.4%)，這為政策前景增添了複雜性。

美元兌日元飆升至一周高位 154.80 左右，日本首相高市早苗則對市場波動保持緘默，表示不予評論。而美元兌加幣也受加拿大 CPI 數據低於預期的影響，觸及一周高點 1.3700 附近。

紐西蘭央行維持基準利率於 2.25% 不變，並釋出政策將保持支持性的訊號，導致紐元重挫 1%。澳洲聯準會相關變動也使澳幣微幅下滑。

截至台灣時間周四 (19 日) 近 6:00 價格: