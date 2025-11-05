鉅亨網新聞中心 2025-11-05 16:40

儘管美國聯準會（Fed）持續降息，美元指數（DXY）卻逆勢拉開強勁反攻行情，並一舉衝破市場關注的 100 大關。此現象徹底打破了「降息致美元走弱」的傳統預期。

王者回歸？美元指數升破100關卡 川普政府醞釀再推一把。(圖:shutterstock)

華爾街分析師指出，此輪升勢背後，主要由美國貨幣市場「錢荒」、全球避險需求激增以及非美主要貨幣的疲軟共同推動。市場同時開始密切關注川普政府可能正在醞釀的、旨在加強美元全球主導地位的潛在政策轉向。

通常情況下，美國降息會導致美元走弱，這也是眾多華爾街機構先前的普遍預期。然而，自聯準會於 9 月將降息定調為「風險管理」措施，並在 10 月底再次降息 25 個基點後，美元指數在上月及 11 月初反而持續攀升，令激進寬鬆週期的期待落空。

這是今年下半年美元指數第二次嘗試收復 100 大關，顯示美元的韌性遠超市場想像。許多華爾街策略師列舉了美元近來反彈的幾個主要因素：

1. 美國貨幣市場的「錢荒」

在美國政府停擺期間，美國貨幣市場的流動性壓力持續加劇。有擔保隔夜融資利率（SOFR）曾出現自 2020 年 3 月以來的最大單日漲幅，且即便壓力緩解後，部分短期隔夜回購利率仍高於聯準會的政策工具利率，反映出融資成本的緊張局面。

2. 全球風險資產泡沫激發避險需求

受「大空頭」原型伯里高調做空科技股，以及高盛首席執行官大衛 · 所羅門等企業高管對美股估值表達擔憂的影響，全球股市遭遇拋售潮，比特幣也一度跌破 10 萬美元。在黃金和美債等傳統避險資產表現不佳的背景下，美元成為市場眼中「唯一的避風港」。

Pepperstone 資深研究策略師 Michael Brown 直言：「我認為這是老式的避險需求激發。」

3. 聯準會鷹派轉向與非美貨幣普遍疲軟

聯準會主席鮑爾上周駁斥了市場對 12 月再次降息的預期，稱此舉並非「板上釘釘」，此番鷹派立場的轉變直接打壓了美元空頭。

Bannockburn Capital Markets 首席市場策略師馬克錢德勒表示，美元受益於「聯準會鷹派立場的轉變，以及歐洲和日本經濟情勢的惡化」。他預計美元指數本月底可能升至 101.50，年底甚至可能觸及 105，但不認為會重返年初的高峰。

Trade Nation 高級市場分析師 David Morrison 認為，美元指數「目前正處於一個非常有趣的位置」。他指出，如果美元指數能夠連續數週保持在 100 以上，則可能預示美元已經反彈，明年某個時候完全有可能恢復到今年 1 月份的高位水平（110 附近）。

潛在政策轉向 白宮考慮加強美元國際地位

除了基本面因素外，投資人還需留意川普政府潛在的美元政策變化。有業內人士透露，川普政府官員正在商討如何鼓勵其他國家採用美元作為主要貨幣，以應對全球「去美元化」的趨勢。

約翰霍普金斯大學教授史蒂夫漢克證實，包括財政部和白宮在內的政府部門工作人員曾與他就推行「美元化」政策進行了討論。漢克稱，政府高層內有一個團體對加強美元的國際地位「很感興趣」。