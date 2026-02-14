鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-14 12:40

情人節前夕，美國聯邦調查局 (FBI) 示警，提醒民眾在交友軟體與社群平台尋找戀情時，務必提高警覺，慎防「愛情詐騙」趁節日氛圍升溫而加劇。FBI 指出，詐騙者往往擅長營造真誠、體貼且可信的形象，並且活躍於多數交友與社群媒體網站，專門鎖定渴望建立關係的受害者。

情人節防雷 FBI公布「愛情騙子」最常見話術 (圖：shutterstock)

FBI 週五 (13 日) 表示，這類詐騙者通常會在短時間內迅速推進關係，透過甜言蜜語與頻繁互動建立信任，甚至提出結婚或規劃見面等承諾，但實際上往往永遠不會與受害者面對面接觸。當受害者投入情感後，詐騙者便會以各種理由索取金錢，包括醫療緊急狀況、突發法律費用或其他「急需資金」的情境。

‌



FBI 指出，愛情詐騙者常見的話術之一，是自稱在建築與工程產業工作，並且人身處美國境外。FBI 認為，這樣的設定不僅能讓詐騙者更容易避免見面，也能在需要匯款時提供看似合理的理由。

除了直接索討金錢外，FBI 也警告，若網路交友對象提出需要銀行帳戶資訊、要求協助存入款項或代收轉帳，極可能是利用受害者帳戶進行竊盜或詐欺行為，甚至讓受害者在不知情下成為洗錢車手。

(圖片：shutterstock)

FBI 也以實際案例提醒民眾提高警戒。FBI 在其 YouTube 頻道發布影片指出，一名 81 歲女性格蘭達 (Glenda，姓氏未公開) 曾於 2014 年在網路上認識一名自稱在奈及利亞工作的男子，對方以需要資金離境為由，寄送電子產品要求她典當後匯款。格蘭達表示自己後來愛上對方，最終在不知不覺中成為協助轉移資金的「洗錢車手」，並在 2021 年對兩項聯邦重罪認罪。

美國退休者協會 (AARP) 指出，愛情詐騙已成為最嚴重的冒充型詐騙之一。根據美國聯邦貿易委員會 (FTC) 資料，2023 年相關通報損失總額高達 11.2 億美元 (約台幣 3,528 億元)，每位受害者的損失中位數為 2,000 美元 (約台幣 6.3 萬元 )，為所有冒充詐騙類型中通報損失最高的一項。

FTC 的 2023 年調查也整理出愛情詐騙最常見的謊言，包括「我或親友生病、受傷或坐牢」、「我可以教你投資」、「我在軍中或身處遠方」、「我需要你協助處理重要寄送」、「我們從未見過面但可以談結婚」、「我突然得到一筆錢或黃金」、「我在石油鑽井平台或船上工作」，以及「你可以放心把私密照片交給我」等。

FBI 建議民眾可先透過網路搜尋照片與個人檔案，確認影像、姓名與細節是否出現在其他網站或與詐騙相關的頁面。