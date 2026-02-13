鉅亨網新聞中心 2026-02-13 14:37

2026 年的春節，對於全球 AI 產業而言是一個歷史性的轉折點。當矽谷開發者還在猜測代號為「Pony Alpha」的神秘模型究竟是 GPT 的最新作還是 Claude 的秘密測試時，2 月 11 日深夜謎底揭曉：這款橫掃各項榜單、被矽谷追捧的開源旗艦模型 GLM-5，來自中國智譜 (02513-HK) 。

智譜GLM-5震撼矽谷！小摩喊買、股價週漲120% 中國AI上演「兩彈一星」翻身戰。(圖:shutterstock)

如果說 2025 年的春節是 DeepSeek 的「孤勇者時刻」，那麼 2026 年的春節，中國 AI 則展現了視覺、工程、基座三線齊發的「集團化突破」。這不再是單一企業的點狀爆發，而是一場全鏈路、系統性的「兩彈一星」戰略部署，代表著中國 AI 已實質完成從追趕到定義市場規律的蛻變。

定義「感官」與「生產力」的天花板

這場集體崛起的背後，是中國 AI 核心生產力的質變。視覺生成（Video Generation）與智能體編程（Agentic Coding）是當前 AI 領域公認的兩大高峰，分別對應著內容消費與軟體生產的萬億級市場。

在視覺航道上，字節跳動推出的 Seedance 2.0 成為了现象級產品。這款「可導演的電影級生成引擎」不僅能生成視覺影像，更能同步產出原生音軌。海外影視創作者 el.cine 在使用後坦言，其運鏡、光影與情緒表達幾乎無可挑剔。甚至有獨立開發者感嘆：「中美 AI 影片技術的差距已大到令人難堪，中國模型看起來領先了兩代。」

在生產力地基上，智譜的 GLM-5 則回答了更硬核的問題：AI 能否獨立造出系統？過去的 AI 編程多停留在「Vibe Coding」（一句話產出網頁）的層次，而 GLM-5 展現的是「Agentic」能力——能在長達數天的跨度內，透過數百次工具調用與自主糾錯，完成如 C 編譯器、橫版解謎遊戲等系統級工程。當 AI 產出的不再是程式碼片段，而是能直接上架 App Store 的完整應用時，中國 AI 已實質接管了數位時代生產力的定義權。

DeepSeek 成為底層基礎

2026 春節檔的含金量，不僅在於明星產品，更在於底層生態的「系統性咬和」。

2 月 11 日，DeepSeek 推送重大更新，將上下文處理能力提升至 100 萬 Token，被視為 V4 旗艦模型的前奏。然而，DeepSeek 更深遠的影響在於其技術的「外溢效應」。GLM-5 在架構層面首次整合了 DeepSeek 的 Sparse Attention 機制，這證明 DeepSeek 的技術創新已成為整個中國 AI 生態的共同底座。

這種生態效應正在撼動美國閉源模型的商用邏輯。過去，開發者往往將 Claude 或 GPT 當作高價「大腦」做規劃，將開源模型當作便宜「腿腳」做執行。但當 GLM-5 這類開源模型在智能與 Agent 能力上逼近甚至超越閉源頭部模型時，昂貴的 API 訂閱不再是唯一選擇。產業定價權正在從閉源巨頭手中流失，轉向更開放、更高效的中國開源生態。

算力主權與資本重估

伴隨著技術突破，市場與政策也給予了強烈反饋。在資本端，摩根大通首次將智譜納入研究覆蓋並給予「買入」評級，定位其為「全球 AI 浪潮首選標的」。GLM-5 官宣後，相關股價單日大漲 40%，周漲幅高達 120%。這種真金白銀的贊成票，顯示華爾街正重新評估中國 AI 基座企業的價值。

更具標誌性意義的是「算力主權」的確立。面對 GLM-5 上線後湧入的數百萬計真實流量，承載這波流量擠兌的並非海外晶片，而是由華為昇騰、摩爾線程、寒武紀、崑崙芯等組成的「國產算力集群」。模型與國產晶片的深度適配，確保了中國 AI 即使在外部環境變動下，依然擁有自主呼吸、持續進化的能力。

深化拓展「人工智慧 +」的新航程

從中央層面的「深化拓展『人工智慧 +』」政策指導，到開發者社群的瘋狂追捧，中國 AI 已完成從單點突圍到全面領先的戰略佈局。