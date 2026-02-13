search icon



盤中速報 - 恆生指數下跌-540.01點至26492.53點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間13日01:15，恆生指數下跌540.01點（或2%），暫報26492.53點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.55%
  • 近 1 月：+1.59%
  • 近 3 月：+0.41%
  • 近 6 月：+8.26%
  • 今年以來：+5.47%

焦點個股


珠寶鐘錶概念領跌-3.81%。其中 恆偉集團控股(08219-HK) 下跌 13.29% ; 杜甫酒業集團(00986-HK) 下跌 3.8% ; 依波路(01856-HK) 下跌 2.67% 。

保險概念領跌-3.18%。其中 保誠(02378-HK) 下跌 6.06% ; 宏利金融－Ｓ(00945-HK) 下跌 5.56% ; 中國人壽(02628-HK) 下跌 4.89% 。


港股指數港股盤中指數走勢恆生指數珠寶鐘錶保險

相關行情

台股首頁我要存股
恆生指數26524.37-1.88%
恆偉集團控股0.124-13.3%
杜甫酒業集團0.080+1.27%
依波路1.820-2.67%
保誠116.800-6.86%
宏利金融－Ｓ282.200-5.56%
中國人壽32.800-4.48%

