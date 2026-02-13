盤中速報 - 恆生指數下跌-540.01點至26492.53點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日01:15，恆生指數下跌540.01點（或2%），暫報26492.53點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.55%
- 近 1 月：+1.59%
- 近 3 月：+0.41%
- 近 6 月：+8.26%
- 今年以來：+5.47%
焦點個股
珠寶鐘錶概念領跌-3.81%。其中 恆偉集團控股(08219-HK) 下跌 13.29% ; 杜甫酒業集團(00986-HK) 下跌 3.8% ; 依波路(01856-HK) 下跌 2.67% 。
保險概念領跌-3.18%。其中 保誠(02378-HK) 下跌 6.06% ; 宏利金融－Ｓ(00945-HK) 下跌 5.56% ; 中國人壽(02628-HK) 下跌 4.89% 。
- AI不炒夢！北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 恆生指數上漲532.95點至27092.9點，漲幅2.01%
- 盤中速報 - 恆生指數下跌-539.96點至26345.28點，跌幅2.01%
- 盤中速報 - 恆生科技指數下跌-165.9點至5360.41點，跌幅3%
- 盤中速報 - 恆生指數下跌-821.44點至26565.67點，跌幅3%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇