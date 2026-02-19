旅平險+海外醫療成出國「標配」 班機延誤4小時即賠5000元超有感

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-19 08:10

農曆春節 9 天連假引發全民出國熱潮，2/14 桃園機場便湧現近 17 萬人次擠爆航廈，多數旅客目標直指日本，但日韓地區感冒與流感疫情升溫，保險業者提醒，出國天數長，民眾應優先確認旅平險是否包含「海外突發疾病醫療」，建議要含住院、門診與急診的全面保障，如安達產險、新安東京海上產險針對日韓等熱區，住院醫療保額最高可提升至 200%。安達產險含法定傳染病。新安東京海上產險另針對班機延誤 4 小時即定額給付 5000 元。

旅平險+海外醫療成出國「標配」 班機延誤4小時即賠5000超有感。（圖：shutterstock)

保險業者指出，春節出國天數較長，旅客常因長時間飛行、氣候差異、飲食作息改變及行程勞累導致免疫力下降，大幅增加突發疾病風險。因此在規劃旅平險時，除了基本的意外傷害保障，確認是否附加「海外突發疾病醫療健康保險」至關重要。

新安東京海上產險提醒，海外突發疾病保障範圍應涵蓋住院、門診及急診費用。所謂「突發疾病」是指保險生效前 90 天內未曾接受該疾病診療，且需即時就醫始能避免損及健康的狀況。

針對國人最愛的旅遊地區，產險業者紛紛強化風險保障。以新安東京海上產險為例，其海外突發疾病住院醫療保額，除日韓之外並加上美加、紐澳及歐洲等地區提供最高提升至 200% 的增額保障。15 至 65 歲被保險人最高可獲得 120 萬新台幣的住院保障，門診與急診給付則以住院保額的 1% 為上限。

比較特別的是，若前往申根地區且投保特定保額以上，新安東京海上保障有更進一步強化。該公司也提供最高 200 萬新台幣的海外急難援助服務，並強調旅遊不便險中班機延誤 4 小時即定額給付 5000 元，是其產品亮點。

安達產險方面，同樣針對日本與韓國將海外突發疾病保障提升至 200%，其特色在於門診與急診醫療費用保險金分別升級至 2% 及 5%，相較其他家多為 1% 的水 準為高，且所有保障均包含法定傳染病，無須額外加購。另一亮點是，在海外急難援助上限則調升至 12 萬美元，以目前匯率計算超過新台幣 360 萬元，是相對較高的保障，並提供包含旅程取消、班機延誤等 15 項不便險保障。

若因班機延誤或取消，導致破壞原本的行程規劃，甚至衍生出預約好的租車被取消，或是訂好的飯店無法延期、退款等問題，新安東京海上產險指出，在面對突如其來的班機取消與延誤通知時，除了靜待航空公司的安排外，以下 3 個必做事項可不能忽略：

1. 確認班機情況：若因飛行安全等問題導致班機停飛或延誤，通常航空公司會傳送簡訊、郵件或是以電話告知乘客。建議在收到通知後，可至航空公司官網查詢班機資訊以及後續安排，或是到機場櫃檯詢問服務人員，瞭解班機資訊，決定是否改簽或退票。

2. 申請班機延誤、取消證明：班機延誤、停飛，將會導致行程被打亂，無法如期抵達住宿地點、浪費住宿費。 而部分旅館，可憑班機延誤、取消證明允許進行退費。此外，飛機延誤、取消證明，還可用於申辦退改簽，以及旅遊不便險延誤保險的理賠申請等等。