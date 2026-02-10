鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-10 15:24

2026 年農曆春節到來，今年連假長達 9 天，網路上不少人分享「請假攻略」，再多請 4 天特休，銜接隨後的 228 和平紀念日連假，就能瞬間升級成半個月的「超級長假」，海外長程旅遊市場也迎來爆發性成長，壽險業者觀察指出，歐美地區醫療成本相對昂貴，帶動旅平險需求激增。凱基人壽趁勢強化網路投保平台功能，主打「一小時快速承保」與「即時英文證明」，並推出數位化抽獎活動，搶攻春節旅遊金融商機。

根據凱基人壽內部大數據分析顯示，國人出國旅遊風險意識顯著提升。在海外旅遊保戶中，有高達 90% 的民眾會選擇同時加購「傷害醫療」及「海外突發疾病醫療」保障。

凱基人壽指出，歐美地區醫療費用動輒數十萬新台幣起跳，若未規劃足夠保障，恐對財務造成沉重負擔。以「凱基人壽新 E 安心旅行平安保險」為例，針對美、加等高醫療成本地區，其海外突發疾病醫療保障提供最高 300% 的限額調整係數，旨在透過精準的保障設計轉嫁高額醫療風險。

針對計畫前往歐美長程旅遊的保戶，凱基人壽透過數位化工具解決旅遊痛點，首先是提供 24 小時不打烊服務，出發前一小時即可透過行動裝置完成投保；其次，針對歐美入境或就醫時的保險證明需求，保戶可線上「e 鍵申請」英文投保證明，簡化行政流程；第三，提供實支實付傷害醫療，確保在長途移動與氣候差異環境下的醫療支援。

為提升用戶黏著度，凱基人壽將傳統抽獎與 LINE 生態圈結合，自 2026 年 2 月 1 日至 3 月 31 日止，推出「福神小紅包」活動。有別於傳統等待開獎的模式，此次主打「投保即開獎」的即時樂趣，只要透過凱基人壽網路投保專區投保旅平險，單筆保費滿 100 元 (含) 以上，即可獲得一次「福神小紅包」抽獎機會，且投保次數越多，中獎機會越高，共有 888 個豐富獎項等您拿。