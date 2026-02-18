〈春節何處去〉馬上來走春！6條最新「北北基地質漫遊」秘境曝光 山河海一次擁有

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-18 12:32

經濟部地質調查及礦業管理中心（下稱地礦中心）於農曆新年前夕發布地質賞析之旅最新系列《北北基生活圈──登上大屯火山．從新角度遊山河海》，針對北北基地區量身打造 6 條主題路線，涵蓋陽明山與觀音山火山、岬灣海岸、南勢溪及基隆河上游河谷、金銅煤礦區等景點。

馬上來走春！地礦中心揭6條「北北基地質漫遊」秘境 山河海一次擁有。（圖:地礦中心提供）

地礦中心強調，這些路線將眾多地質主題轉化為邏輯清晰的漫遊路徑，不僅展現令人讚嘆的自然景觀，更融合礦業文化與環境教育，邀請民眾在春節 9 天假期中，以全新視角體驗台灣北部的山河海魅力，實現兼具感性與知性的慢活旅遊。

隨著農曆新年假期，地礦中心積極推廣地質生活圈理念，將科普知識與旅遊訊息整合。本次推出的手冊以科普期刊《地質》的創意文章為基礎，內容豐富多元，除了解說地質成因外，更納入環境永續、地質敏感區等議題。推薦景點如猴硐礦工文史館等，讓遊客在欣賞美景之餘，也能深入了解在地的礦業歷史文化軌跡。

地礦中心指出，自 104 年起便持續倡議地質生活圈，過去已陸續針對桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏及宜花東等地區發行賞析小冊。本次針對台北、新北與基隆地區編撰的指南，特別整合了國家公園、國家風景區及各類特色展覽場館資訊，旨在透過深入淺出的方式，提升大眾對環境資源的認知，並帶動觀光與環境教育產業的發展。