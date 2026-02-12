新年最慘商品！國際可可期貨暴跌近40% 主產國出手救市

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-12 09:51

國際可可期貨價格周三（11 日）跌破 3,800 美元關口，寫下 2023 年 10 月以來最低，市場在全球需求疲軟與供應增加之間尋求平衡。

據《第一財經》報導，今年以來這種熱帶重要經濟作物價格累計重挫近 40%，成為表現最差的商品品種。值得一提的是，可可在 2025 年剛經歷了有紀錄以來最大全年跌幅，暴跌 48.1%。與 2024 年 5 月創下的紀錄高點相比，跌幅已經達到 70%。

供需失衡是本輪可可價格暴跌的主要因素。

在需求端，歐洲去年第四季可可研磨量為 304,470 噸，年降 8.3%，連續第六個季度下滑，且遠遜於市場預期的 2.9% 跌幅。歐洲市場在全球可可消費中佔據重要份額，交易商目前正等待北美和亞洲的相關數據。

億滋、好時、卡夫亨氏等主流廠商均將可可成本列為影響利潤的首要變量，億滋國際稱 2025 年為 「創紀錄的可可成本通膨年」，可可成本導致淨利潤銳減約 47%。

好時表示，可可成本吞噬了所有提價收益，全年淨利潤驟降 60.3%，卡夫亨氏的營業利潤率也從 32.5% 降至 14.4%。

供應端方面，天氣因素推高了產量預期，西非主要產區（尤其是象牙海岸和迦納）土壤水分充足，即將到來的降雨有望提振作物長勢，並有助於產出高品質可可豆，預計將增加本收割季 2 月和 3 月的收成。

採購意願低迷導致主要可可生產國出現庫存積壓。最新數據顯示，自去年 10 月 1 日本季開始以來，截至 2 月 8 日，象牙海岸港口可可到貨量達 126.3 萬噸，較上一年同期增加 4.5%。

與此同時，迦納可可局（COCOBOD）表示，由於迦納可可價格高於其他生產國，國際市場越來越多買家放棄購買迦納可可。迦納港口目前積壓約 5 萬噸未售出可可。

大宗商品研究機構 StoneX 在 1 月下旬預測，2025/26 年度全球可可將出現 28.7 萬噸過剩，2026/27 年度過剩量為 26.7 萬噸。

為了緩解從業者壓力，象牙海岸於 1 月 29 日正式啟動一項操作，回購自 2025 年 11 月以來積壓在倉庫及全國各港口的數千噸未售出可可。

迦納本周召開緊急會議，決定加速向農民支付可可豆（收購費用），提高國內對可可豆的加工處理的程度。