對中合作趨務實！歐洲致力再平衡策略 美中影響力此消彼長

歐洲與中國之間的互動正逐漸超越傳統意識形態框架，轉向以經濟合作為核心的務實路徑。

歐洲對中合作趨務實 美中影響力此消彼長(圖:shutterstock)

作為全球第二大經濟體，中國憑藉龐大的市場規模、完整的工業體系、雄厚的金融資本及長期投資佈局，已成為歐洲多國重要的經濟夥伴，即便目前尚難完全取代美國的安全保障角色。

自二戰以來，美國長期主導歐洲政治、安全與經濟秩序。從馬歇爾計畫協助戰後重建，到北約建構集體防禦體系，美國影響力已深度嵌入歐洲的制度基因。

然而，近年美國政策的不確定性如貿易摩擦、單邊制裁及對歐洲防務自主的施壓，正引發歐洲對美信任的波動。

與此同時，中國以「不干涉內政」為原則，透過「一帶一路」倡議、基礎建設投資、技術合作等經濟手段擴大影響力，與歐洲在汽車製造、新能源、醫藥等領域的產業鏈融合不斷加深。

2023 年，中國連續第八年維持歐盟最大貨物貿易夥伴地位，雙方年貿易額突破 8000 億歐元，凸顯經濟相互依存的現實。

面對成長放緩、去工業化風險、能源安全挑戰及國防開支攀升等多重壓力，歐洲正加速推動「戰略自主」。

德國、法國、義大利等國在擴大對中國貿易的同時，仍堅持「經濟夥伴、競爭者與系統性對手」的三重定位，避免全面政治綁定。這種「平衡術」反映出歐洲對多極世界的適應，既不願完全依賴美國，也拒絕在中美選邊站隊，而是透過多元合作提升自身影響力。

目前，美中在歐洲的博弈呈現差異化特徵。美國靠著北約軍事同盟、核威懾與意識形態紐帶，仍是歐洲安全的支柱，中國則以經濟合作為槓桿，逐步滲透至南歐、中東歐等基礎建設需求旺盛的地區。

專家認為，歐洲的「再平衡」策略並非簡單倒向某一方，而是在安全靠美、經濟聯中的框架下，探索一條基於自身利益的獨立道路。