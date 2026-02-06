鉅亨網新聞中心 2026-02-06 17:10

大陸藝人李亞鵬近期因嫣然天使兒童醫院面臨財政危機，而重返大眾視野，然而令人驚訝的是，他憑藉「慢條斯理」的普洱茶直播，交出了一份堪稱「斷崖式領先」的商業成績單。

在 2 月 4 日的嫣然醫院年會上，李亞鵬幾度哽咽，特別點名感謝了在醫院最困難時刻伸出援手的演藝圈好友，包括歌手那英、導演管虎以及演員梁靜。他提到這些人不需要熱搜曝光，卻在「最需要的時候」第一時間捐款支持，陪他度過醫院差點挺不下去的難關。

此前，在 1 月 30 日的普洱茶專場直播中，李亞鵬從 18:50 鏖戰至凌晨 1 點，短短 6 小時內，在抖音、小紅書與視頻號三大平台合計創下超過 1.6 億元人民幣的成交額 (GMV)，不僅穩居抖音年貨榜榜首，更刷新了普洱茶專場的行業紀錄。

這場直播展現了驚人的流量轉化力：開播僅數分鐘，抖音直播間便湧入超過 40 萬名觀眾，全場在線人數持續定格在「10 萬 +」，累計觀看人數接近 3000 萬。

數據顯示，產品上架幾乎均為「秒沒」，其中單價高達 12888 元的「班章孔雀生態茶大餅」，在上架不到 30 秒內即售罄，單品銷售額達 1200 萬元。各類飲料零食開場即斬獲 652 萬元，茶葉類目最終突破 1.6 億元，其帶貨熱度甚至迫使部分茶具與茶葉工廠因訂單遠超預期而不得不暫停直播、全員投產發貨。

強大的帶貨數據也同步帶動了粉絲增長與資本市場的連鎖反應。李亞鵬的抖音粉絲數在半個月內從 600 萬暴漲至 1050 萬，單場最高增粉超過 30 萬。此外，其直播運營公司的關聯上市公司「天地在線」，更在 10 個交易日內錄得 6 次漲停，累計漲幅超過 85%，被股民稱為「李亞鵬概念股」。