鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-06 14:40

印度央行 (RBI) 貨幣政策委員會周五 (6 日) 宣布，一致投票決定將基準利率 (回購利率) 維持在 5.25% 不變。此項決策符合市場普遍預期，且政策立場維持「中性」，顯示在經濟增長強勁與通膨相對受控的背景下，央行傾向於暫時觀察市場變化。

印度央行維持利率不變 美印貿易協議與經濟韌性支撐政策走向(圖:shutterstock)

此次決策的一大背景是印度與美國近期達成的貿易突破。美國已同意將印度進口商品的關稅從近 50% 大幅調降至 18%，以換取印度停止購買俄羅斯石油並降低貿易壁壘。

央行總裁馬洛特拉 (Sanjay Malhotra) 指出，這項協議連同先前與歐盟簽署的自由貿易協定 (FTA)，將顯著支持印度的出口動能與經濟增長。印度目前仍是全球增長最快的主要經濟體之一，本財政年度的 GDP 增長預計將達到 7.4%。

儘管 2025 年 12 月的零售通膨率上升至 1.33%，創 3 個月新高，但整體通膨情勢依然溫和，預計本財政年度平均約為 2.1%。然而，馬洛特拉警告，受金屬價格上漲影響，明年度前兩季的通膨預測已分別上調至 4% 與 4.2%。

在增長方面，央行上調了 2026-27 財政年度前兩季的預測，分別為 6.9% 與 7%。由於印度即將推出新的經濟數據系列 (以 2023-24 為基準年)，央行預計在 4 月才會發布完整的年度預測。

除了利率決策，印度央行還宣布了多項金融支持措施，包括將中小微型企業 (MSME) 的免抵押貸款上限從 100 萬盧比提高至 200 萬盧比，以及建立處理欺詐交易損失的客戶補償框架 (最高 2.5 萬盧比)。