全球最大珠寶商宣示「降低銀飾比重」 CEO：因應原物料成本新現實
鉅亨網編譯余曉惠
人們常說，閃閃發亮的不一定是黃金，很快的，連「銀」也不一定會再那麼耀眼。
白銀價格過去一年來大幅飆漲之後，全球最大珠寶商 Pandora 周三 (4 日) 在發布財報的同時宣布，為了降低對白銀的依賴、分散貴金屬部位的曝險，今年將推出「鍍白金」(platinum-plated)的珠寶，投資人對此消息報以掌聲。
Pandora 執行長 Berta de Pablos-Barbier 說：「透過這項創新，我們可以因應原物料成本的新現實，同時為消費者提供非常適合日常配戴的貴金屬珠寶。」
這項消息，激勵 Pandora 在哥本哈根掛牌的股價連兩日上漲，周三盤中一度勁揚 7%，周四終場再漲 5.6%。
白銀的雙重屬性
白銀因具備優異的導電效率，橫跨貴金屬與工業金屬兩種屬性。也因此，當貴金屬市場的高度波動，不只導致 Pandora 這類珠寶商的成本增加，也會衝擊仰賴白銀的產業，例如電動車與太陽能板製造商。
去年由於關稅與地緣政治不確定性以及美元走弱，市場對黃金等避險資產的需求增加，貴金屬價格全面上漲。到了年末最後幾個月，隨著科技股走勢動盪、投資人追逐動能，金屬市場的漲勢進一步失控。
這波漲勢在本周一徹底反轉，黃金與白銀陷入數十年來最嚴重的拋售。在短暫平靜幾天後，黃金和白銀行情周四再度劇烈震盪，現貨白銀價格暴跌約 14%，黃金下挫約 2%。
即便經歷本周重挫，貴金屬價格仍遠高於一年前水準。過去 12 個月以來，白銀價格累計狂飆約 140%，黃金大漲約 70%。
銷貨成本占比高
白銀市場的極端波動，讓 Pandora 特別感到憂心。白銀約占該公司銷貨成本將近三分之一，是最大的單一生產成本項目，相比之下，黃金僅占約 8%。
按照慣例，像 Pandora 這類原物料採購商都會透過避險操作，盡可能讓成本價格維持穩定。
根據財報，Pandora 表示，今年透過避險機制，至少可讓 90% 的白銀與黃金採購免於價格波動影響。不過該公司仍警告，受原物料價格上漲影響，今年利潤率可能折損多達 2.5 個百分點，衝擊更甚關稅。
珠寶業的「創新」因應手法
白金價格近期同樣大幅上漲，只是漲幅略低於白銀。根據周四下午報價，白金每盎司價格約為 2070 美元，與一年前相比幾乎翻倍。
Pandora 並非唯一因應貴金屬價格高漲而調整產品策略的珠寶商。部分設計師已開始推出中空的黃金飾品，或是混合使用黃金與白銀，以讓部分商品價格可以落在一般消費者可負擔的範圍內。甚至還有人以黃銅取代黃金，押注消費者難以分辨材質差異。
- 揭開全球晶片交響樂的幕後力量
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉美元回升衝擊 黃金續跌、白銀暴跌近14%
- 白銀又遭資金撤離重擊 亞洲盤週四暴跌逾16% 反彈行情瞬間蒸發
- 黃金白銀暴跌崩跌非意外？避險基金早已撤退、資金轉向「這裡」
- 白銀自2022年來首度跌入熊市 分析師：能否重返100美元是關鍵
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇