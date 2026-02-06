鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-07 00:00

全球最大珠寶商宣示「降低銀飾比重」 CEO：因應原物料成本新現實 (圖:Shutterstock)

白銀價格過去一年來大幅飆漲之後，全球最大珠寶商 Pandora 周三 (4 日) 在發布財報的同時宣布，為了降低對白銀的依賴、分散貴金屬部位的曝險，今年將推出「鍍白金」(platinum-plated)的珠寶，投資人對此消息報以掌聲。

Pandora 執行長 Berta de Pablos-Barbier 說：「透過這項創新，我們可以因應原物料成本的新現實，同時為消費者提供非常適合日常配戴的貴金屬珠寶。」

這項消息，激勵 Pandora 在哥本哈根掛牌的股價連兩日上漲，周三盤中一度勁揚 7%，周四終場再漲 5.6%。

白銀的雙重屬性

白銀因具備優異的導電效率，橫跨貴金屬與工業金屬兩種屬性。也因此，當貴金屬市場的高度波動，不只導致 Pandora 這類珠寶商的成本增加，也會衝擊仰賴白銀的產業，例如電動車與太陽能板製造商。

這波漲勢在本周一徹底反轉，黃金與白銀陷入數十年來最嚴重的拋售。在短暫平靜幾天後，黃金和白銀行情周四再度劇烈震盪，現貨白銀價格暴跌約 14%，黃金下挫約 2%。

即便經歷本周重挫，貴金屬價格仍遠高於一年前水準。過去 12 個月以來，白銀價格累計狂飆約 140%，黃金大漲約 70%。

銷貨成本占比高

白銀市場的極端波動，讓 Pandora 特別感到憂心。白銀約占該公司銷貨成本將近三分之一，是最大的單一生產成本項目，相比之下，黃金僅占約 8%。

按照慣例，像 Pandora 這類原物料採購商都會透過避險操作，盡可能讓成本價格維持穩定。

根據財報，Pandora 表示，今年透過避險機制，至少可讓 90% 的白銀與黃金採購免於價格波動影響。不過該公司仍警告，受原物料價格上漲影響，今年利潤率可能折損多達 2.5 個百分點，衝擊更甚關稅。

珠寶業的「創新」因應手法

雖然最新轉型策略將降低 Pandora 對白銀的曝險，但白金同樣不便宜，也並非能完全免於市場劇烈波動。

白金價格近期同樣大幅上漲，只是漲幅略低於白銀。根據周四下午報價，白金每盎司價格約為 2070 美元，與一年前相比幾乎翻倍。