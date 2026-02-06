鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-06 08:30

Anthropic 週四 (5 日) 發布最新人工智慧模型 Claude Opus 4.6，強調可快速審閱公司數據、監管文件與市場資訊，並生成詳盡的金融分析市場，市場對 AI 取代傳統資訊服務的疑慮持續升溫，軟體股週四 (5 日) 股價持續哀鴻遍野。

Anthropic發布AI升級新模型 軟體股哀鴻遍野 (圖：shutterstock)

消息公布後，金融資訊服務商等股價集體走弱。FactSet Research Systems Inc. (FDS-US) 週四盤中一度崩跌 10%，終場收跌 7.21%；湯森路透 (TRI-US) 盤中一度下跌超過 8.5%，觸及 2020 年 3 月以來盤中新低，終場收跌 5.61%。S&P Global (SPGI-US)、穆迪 (MCO-US) 與那斯達克 (NDAQ-US) 也同步走低。

Anthropic 週四推出 Claude Opus 4.6，其編碼與代理任務能力大幅提升，市場震撼。

Claude Opus 4.6 可以顯著縮短原本需要人工耗時數天的研究流程。該公司指出，新模型在程式設計能力、多任務執行與長時間持續運作方面全面升級，除金融研究外，也可用於製作試算表、簡報及軟體開發等工作。

Claude Opus 4.6 是 Anthropic 今年以來首次推出的重大模型更新。在去年底，該公司已推出 Claude Opus 4.5、Claude Sonnet 4.5 與 Claude Haiku 4.5 等多款模型。

Anthropic 近一年持續擴展 AI 工具的應用邊界，目標鎖定更多企業客戶，以支撐高估值與融資計畫。

Anthropic 表示，目前已有超過 30 萬家企業客戶使用其模型簡化工作流程，其中企業客戶約占公司業務的 80%。

該公司也強調，Claude 在程式設計領域的產品 Claude Code 已成為重要成長動能。負責 Claude 模型的產品負責人 Scott White 指出，公司未來將聚焦網路安全、生命科學、醫療健康與金融服務等領域，提升 AI 在專業工作上的交付能力。

此外，Anthropic 指出，Claude Opus 4.6 在多項能力上有所提升，包括規劃、程式碼審查、調試，以及在大型程式碼庫中穩定運行；同時也強化從大量文件中提取關鍵資訊、進行研究與金融分析的表現。該公司稱，Opus 4.6 目前在 Finance Agent 基準測試中排名第一，顯示其在核心金融分析師任務上的能力提升。

市場消息稱，Anthropic 正洽談新一輪融資，估值約 3,500 億美元；OpenAI 也在討論融資，估值最高可達 8,300 億美元。