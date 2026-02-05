鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-06 00:00

日本周日 (8 日) 舉行眾議院大選，股市投資人預期現任首相高市早苗將獲得壓倒性勝利、進而順利推動財政擴張，正紛紛敲進有望從振興經濟政策中受益的領域，包括人工智慧 (AI) 和造船。

日本大選前投資熱！高市勝選概念股吸金 但有股債匯三重回檔風險 (圖:Shutterstock)

高市於 1 月解散眾議院，宣布於 2 月 8 日舉行臨時選舉，試圖擴大執政聯盟目前僅以些微優勢維持的多數席次。

‌



這次選舉將有 465 個席次展開角逐，包括 289 個小選舉區議席和 176 個比例代表選區議席。高市早苗曾表示，如果執政聯盟無法取得過半數席次，將辭去首相大位。

在「高市交易」帶動下，日股今年表現優於其他已開發市場。大和資本市場歐洲公司 (DCME) 經濟研究主管 Chris Scicluna 表示，如果高市能取得過明確優勢，她主打的 AI、造船等「高市概念股」可望有不錯表現，國防類股也將受惠。

近期民調顯示，高市帶領的自民黨有望拿下過半席次，在這個背景下，高盛追蹤多家日本國防業者所編纂的指數，從 1 月 9 日首次曝光改選日期以來，一路上漲 7.4%，超越東證指數 (Topix) 同期的 4% 漲幅。

一些分析師警告，市場買氣超火熱，如果高市早苗取得壓倒性勝利，她的財政擴張規模可能會超出市場可承受的範圍。

Phillip 證券日本公司研究部主管佐佐木一弘說：「一旦高市走錯一步，這波交易可能迅速變成股、債、匯三重下挫。」

佐佐木同時表示，他預期自民黨將取得多數席次。

一些觀察家警告，若選舉結果不如預期，市場可能面臨回檔風險。

如果自民黨表現不佳，不確定性將升高，並可能打擊日本公債，因為幾乎所有在野黨都呼籲更大幅度的減稅。

上個月高市突然呼籲暫時減免食品稅，導致債市大幅波動，也讓部分股票投資人更加謹慎。

不過，隨著高市可望取得更強的執政授權，市場預期她的任期將延長，進而得以推行對股東友善的政策，延續她的恩師、已故前首相安倍晉三的風格。

Nissay 資產管理首席分析師 Toshiya Matsunami 指出，這意味著日本股市有望持續上漲。