高市早苗重申不過半就辭職 日本眾議院選舉共有哪幾關？

日本第 51 屆眾議院選舉公告周二（27 日）發布，投票和計票將於 2 月 8 日舉行，為期 12 天的選戰正式拉開帷幕。

日本首相高市早苗。（圖：Shutterstock）

此次選舉將圍繞 465 個議席展開角逐，包括 289 個小選舉區議席和 176 個比例代表選區議席。日本首相高市早苗周二重申如果執政聯盟無法取得過半數席次，將辭去首相大位。

嚴格來講，選戰正式開始一般以選舉公告發布為準。發布選舉公告即向選民告知投票日期，候選人報名受理工作也在發布日啟動。據《NHK》報導，截至 26 日已有 1,200 餘人表達參選意向。

日本眾議院 23 日正式解散後，朝野政黨隨即為即將到來的眾議院選舉推進準備工作，並在網路、日本記者俱樂部等場合舉行黨首辯論，闡述各自政黨的主張。

街頭演講等造勢活動預計將持續至 2 月 7 日，即投票的前一天。投票將於 2 月 8 日早上正式開始，選民可前往各投票站投票，當天晚上投票結束後即開始計票，公布最終結果。

日本憲法規定，眾議院選舉後 30 天內須召集國會，舉行首相指名選舉。與眾議院選舉不同，首相指名選舉是由眾議員和參議員投票，因而擴大在國會兩院的議席數便成為各政黨的重要目標。