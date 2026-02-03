search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

外匯

日財相澄清：高市並未過度強調日元疲軟好處 市場關注干預風險

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導

日本財務大臣片山皋月周二 (3 日) 針對首相高市早苗上周末的言論進行了澄清。片山表示，高市首相並未過度強調日元疲軟的好處，此番表態顯然意在維持市場對政府可能干預匯市的戒心。

cover image of news article
日財相澄清：高市並未過度強調日元疲軟好處 市場關注干預風險(圖:shutterstock)

高市日前在競選集會上表示，日元疲軟可能為出口導向型產業帶來重大機遇，並提到這有利於日本政府用於干預匯率的「外匯基金特別帳戶」。這些言論一度被市場解讀為政府可能淡化日元貶值的影響，進而冷卻了對干預行動的猜測。受此影響，日元在周一跌回 155 關口，周二早間則在 155.50 附近徘徊。


片山皋月周二向記者說明，高市的說法僅是「教科書式」的回答，並非特別強調弱勢日元的優點，且她同意高市認為日元疲軟「利弊互見」的觀點。

高市隨後也在社群平台 X 上發文澄清，表示其本意是強調建立一個能抵禦匯率波動的韌性經濟體，試圖平息市場對她忽視日元近期疲軟影響的疑慮。

此外，片山強調日本將繼續與美國保持密切協調，並暗示雙方在市場上採取聯合行動的可能性。她指出，雙方在 9 月已達成聯合聲明，並將在各層級持續溝通，採取適當應對措施。

隨著 2 月 8 日眾議院選舉 臨近，市場正準備應對更劇烈的波動。交易員預測，若高市領導的自民黨贏得壓倒性勝利，可能會推動更激進的財政政策，這不僅會推高通膨，也可能對日元及日債造成更大壓力。

回顧上個月，日元曾一度逼近 160 關口，即先前當局干預的水準，當時日本央行的鴿派立場被視為日元重挫的主因。


文章標籤

日本日元高市早苗片山皋月貶值出口

相關行情

台股首頁我要存股
日元/美元0.0064+0.00%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty