上調逾11%！分析師：全球不確定性加劇 今年黃金均價4746.5美元
鉅亨網編譯陳韋廷
最新調查顯示，金價今年有望再創歷史新高，分析師普遍上調預測區間，地緣政治局勢動盪與各國央行持續增購黃金的行為被視為核心驅動因素。
《路透社》過去三周對 30 位業界人士的訪談結果顯示，市場對今年黃金均價的預測中位數達到每盎司 4746.5 美元，創下自 2012 年啟動該項調查以來的最高紀錄，較去年 10 月的預測值大幅攀升 20%。
值得關注的是，在《路透社》一年前的調查中，市場對 2026 年的均價預期尚不足 2700 美元。
國際金價近日從 1983 年來最嚴重的兩日跌幅中反彈，一度逼近 5100 美元關口。
分析師指出，支撐黃金長期走強的核心邏輯已從傳統通膨預期轉向地緣風險與貨幣體系信用危機。
德意志銀行分析師指出，當前全球經濟治理體系面臨的合法性挑戰堪稱一代人未見，這將持續強化黃金的避險屬性。
多項數據印證黃金戰略配置價值。根據中國央行最新數據，截至去年底，黃金儲備達 2306 噸，連 14 個月增持，波蘭央行則打算將黃金儲備從 550 噸提升至 700 噸。根據世界黃金協會 (WGC) 最新報告，2025 年全球央行黃金淨購買量達 297 噸，創下年度紀錄。
高盛、摩根大通等機構相繼調高目標價，其中摩根大通預測今年底金價有望突破 6000 美元關口。
白銀市場則呈現「高成長伴隨高波動」特徵。分析師將今年白銀均價預測從去年 10 月的 50 美元大幅上修至 79.5 美元，但稱工業需求轉弱可能引發劇烈回調。
盛寶銀行研究主管 Carsten Menke 警告，太陽能零件製造商轉向替代材料已導致白銀工業需求下滑，珠寶消費疲軟加劇供需失衡風險。儘管如此，美銀仍看好白銀在投機資金推動下的短期表現，預測銀價有望觸及 135 美元峰值。
