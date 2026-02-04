鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-05 06:12

日本眾議院改選進入倒數計時，這場提前舉行的大選不僅關乎日相高市早苗的政治前途，更引發金融市場劇烈震盪。

高市早苗領導的自民黨雖與日本維新會組成執政聯盟，在眾議院 465 席中僅以 233 席勉強過半，根基脆弱，但民調數據呈現明顯分化。

《共同社》最新民調顯示高市支持率維持 63.6%，但《日經新聞》民調揭示支持率已從去年 12 月的 75% 滑落至 67%，是高市上任後首度失守 70% 關口，《每日新聞》更指高市支持率為 57%，首次跌破 60% 大關。

民調數據顯示，56% 民眾質疑高市政府經濟刺激方案效力，近 60% 選民最關切物價上漲問題，20% 尚未決定投票意向，選情變數陡增。高市也已放話，若執政聯盟未獲過半議席將立即辭職，政治動盪風險驟然上升。

政治不確定性引發資本市場強烈不安。日經 225 指數隱含波動率飆升至 30.6%，超越 2024 年眾議院選舉前高點，創十年選舉週期新高。

野村證券策略師須田義隆坦言：「投資人充滿懷疑與焦慮。」

為因應潛在波動，避險基金重啟「高市交易」，也就是押注其勝選後延續弱勢日元政策。單筆逾 1 億美元的美元兌日元選擇全買權交易在周二 (3 日) 反超賣權，未來一個月風險溢酬降至兩周最低，反映市場對日元走貶的預期強化。



美元兌日元周三衝上 156-157 區間，觸及兩周高點。高市近期多次強調「弱日元有利出口商」，直接刺激空頭加碼。

巴克萊外匯選擇權主管 Mukund Daga 指出，高市言論重燃市場對美元買盤的押注。

自去年 10 月高市當選自民黨總裁以來，日元累計貶值逾 15%，上月更觸及 18 個月新低。儘管 1 月 23 日紐約聯準銀行匯率審查曾短暫提振日元，但聯準會 (Fed) 政策預期變化令壓力重現。