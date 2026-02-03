軟體股持續重挫 歷史性落後晶片股 接下來怎麼走？

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-04 07:30

據《MarketWatch》報導，軟體股周二 (3 日) 跌勢加劇，進一步凸顯軟體類股相對晶片股的歷史性落後表現。

Salesforce周二股價重挫6.8%，盤中一度大跌8.1%(圖：Shutterstock)

DataTrek Research 共同創辦人 Jessica Rabe 近日比較了 VanEck 半導體 ETF(SMH) 與 iShares 擴展科技－軟體類股 ETF(IGV) 的 100 日滾動報酬率，這兩檔 ETF 被視為各自產業的代表指標。她指出，目前晶片股的表現已領先軟體股約 5 個標準差，並稱這樣的差距「前所未見」。

‌



軟體股周二持續遭到拋售，iShares 擴展科技－軟體類股 ETF 下跌 5.7%，創下 2025 年 4 月 4 日單日大跌 6.2% 以來最慘一日。這波賣壓反映市場對人工智慧 (AI) 帶來的顛覆性影響，以及企業對傳統軟體需求意願的再度憂慮。

以個股來看，Salesforce(CRM-US) 股價重挫 6.8%，盤中一度大跌 8.1%，寫下 2023 年 5 月 4 日以來最差單日表現。IBM(IBM-US) 股價下挫 6.49%，盤中一度重摔 9.4%。

雖然晶片股周二同樣下跌，但軟體股的跌勢明顯更重。市場關注的焦點已轉向：在近期明顯落後的情況下，軟體類股還要承受多久的壓力？

Rabe 指出，晶片股在 2024 年大幅跑贏軟體股，雖然當時的差距不及目前，但隨後卻出現明顯反轉，晶片股在接下來的 100 個交易日內反而落後軟體股 16 個百分點。

這是否意味著軟體股即將強勢反彈？Rabe 對此並不認同。她指出，面對前所未有的成長挑戰，現在還言之過早。

她在報告中表示，「歷史經驗顯示，軟體股相對晶片股已嚴重超賣，但我們認為，如此罕見的落後表現，反映其基本面正面臨結構性逆風，未必支持短期出現『均值回歸』的交易機會。」

Rabe 指出，市場對生成式 AI 基礎建設的高度需求，推升投資人偏好晶片股，且隨著 AI 工具快速發展，軟體公司的營收模式也正受到威脅，進一步加劇軟體股壓力。

她寫道，「投資人過去偏好軟體公司，是因為其穩定的訂閱制經常性收入。但現在選擇變多了，未來營收的確定性降低，也讓客戶更缺乏動機為既有服務升級或加購附加功能。」

Rabe 認為，若投資人尋求逆勢操作，軟體股仍值得關注，但晶片產業的順風因素實在難以忽視。