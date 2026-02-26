鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-26 13:30

Oppenheimer 分析師 Brian Schwartz 率領的團隊在周三 (25 日) 致客戶報告中表示，「股價拋售已使投資人預期降至更合理水準，更能反映甲骨文轉型為資本密集型業務所面臨的不確定性與風險。」

Schwartz 周三將該股評級自表現持平上調至優於大盤，並給予 185 美元目標價，較目前股價仍有約 22% 上漲空間。

甲骨文股價自 9 月高點以來已暴跌 56%，周三小漲 1.2%。

Schwartz 指出，他的樂觀部分來自於認為甲骨文對近期重創軟體股的 AI 顛覆疑慮「相對免疫」。近幾周投資人紛紛撤出 IBM(IBM-US) 與 Datadog(DDOG-US) 等個股。

他也對甲骨文的獲利潛力抱持高度期待。在其樂觀情境下，公司每股盈餘 (EPS) 到 2030 會計年度幾乎可成長三倍。即便是基本情境，EPS 在此期間也可望翻倍以上。

他寫道，「即使保守看待公司財測，這樣的 EPS 成長軌跡仍讓甲骨文在大型股中躋身頂級成長行列。隨著公司展現優異的 EPS 成長，應可催化投資人情緒改善，並引發對股價更高的評價。」

不過，該分析師也坦言，現在看多甲骨文「或許仍偏早」，並稱其為一檔「需要證明自己」的股票，意即在投資人改變看法前，公司必須持續交出穩定成果。他補充，市場對甲骨文資金需求的疑慮仍將是投資人面臨的一大障礙，可能使其團隊的評級上調時間略顯提前。

投資人目前擔心甲骨文能否達成其財務目標，其中多數與其與 OpenAI 的大型合作案相關。Schwartz 表示，OpenAI 自身可能無法履行承諾的風險，是投資人不願進場布局甲骨文的重要原因之一，儘管該 AI 公司目標向投資人募資高達 1,000 億美元。

與其他所謂的 AI 超大規模雲端業者 (hyperscalers) 如微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 或 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 相比，甲骨文的現金流較弱，並仰賴舉債來支應支出計畫。Oppenheimer 預估，甲骨文至 2030 會計年度前，資料中心支出可能高達 4,140 億美元。

儘管甲骨文去年 12 月在投資人電話會議中強調財務體質穩健，但公司已讓自己陷入 D.A. Davidson 分析師先前所稱的「相當岌岌可危的處境」。為推動雲端基礎設施計畫，甲骨文目前累積約 1,300 億美元債務，並承擔 2,480 億美元的營運租賃承諾。

本月稍早，甲骨文表示，計劃今年透過發行股票與債務籌資最多 500 億美元。此舉雖消除了短期股價壓力，但 Schwartz 指出，民間貸方對支持其計畫仍抱持觀望態度。