鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-02-04 16:30

中國 A 股三大股指周三（4 日）集體開低，早盤大小指數分化，午後兩市震盪走高，滬指收復 4,100 點關口，創指跌幅收窄。

上證綜指周三收盤漲 0.85%，報 4,102.2 點；深證成指漲 0.21%，報 14,156.27 點；創業板指跌 0.4%，報 3,311.51 點。

‌



滬深兩市成交總額為人民幣 2.4809 兆元，較前一交易日減少 633 億元。

中原證券認為，穩增長政策的效果有望在第一季逐步顯現。第一季通常是全年流動性最鬆的時期，央行維持穩健偏寬鬆的基調。

中原證券預計上證指數維持小幅震盪上行的可能性較大，建議投資者密切關注宏觀經濟數據、海外流動性變化以及政策動向。

東莞證券表示，A 股調整更多受到外圍擾動，而非基本面變化，溫和上漲預期與政策和產業催化仍在。短期來看，隨著貴金屬價格回升，以及春節後「兩會」政策窗口來臨，市場情緒將逐步企穩。