小資福音！用1000元布局全球 兆豐銀行TISA服務上線 免手續費、信管費

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-02 20:28

兆豐銀行於 2 月正式啟動台灣個人投資儲蓄帳戶基金服務，以最低 1000 元新台幣即可申購的低門檻，協助國民建立長期投資觀念。該服務由金管會推動，採定時定額模式鼓勵民眾提前為退休布局。兆豐銀行更推出免申購手續費及 115 年底前免收信託管理費等加碼優惠，結合數位化與智能化服務，逐步打造完整的數位投資生態系，讓資產累積更顯效率。

1000元就能布局全球！兆豐銀行TISA服務上線 免手續費更免信管費。（圖:兆豐銀提供）

兆豐銀行為響應政府政策並協助民眾掌握全球成長機會，正式推出台灣個人投資儲蓄帳戶服務。這項專為個人投資人設計的儲蓄型投資方案，主打免申購手續費、低申購門檻與低經理費等三大核心特色。為了回饋廣大客戶並強化國人對退休金準備的重視，兆豐銀行在 115 年特別加碼提供信託管理費免收活動，投資人只要在今年底前完成下單，即可享有此項優惠，進一步降低長期投資的成本支出。

平台上提供的標的涵蓋科技趨勢與全球產業等多檔熱門基金，旨在協助投資人建構多元化的資產配置。在普惠金融與數位理財的發展進程中，兆豐銀行表現亮眼，繼 114 年推出機器人理財 ETF 投資組合後，成為首家同時具備基金與 ETF 雙平台服務的公股銀行。如今將服務範疇延伸至 TISA 領域，展現其在數位理財領域的持續創新與領先地位。