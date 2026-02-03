鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-03 12:17

台灣電子支付業者積極搶進海外旅遊消費市場，跨境支付成為布局國際的重要關鍵。全盈支付宣布，旗下電子支付品牌「全盈 + PAY」跨境日本支付服務，於 2026/2/3 正式啟用，提供台灣旅客在日本旅遊期間更便利的行動支付體驗，且同步推出多重回饋活動，其中，新戶可享筆筆 10% 全盈儲值金回饋，舊戶也有筆筆 5.5% 回饋。

隨著寒假與農曆春節即將到來，赴日旅遊人潮持續攀升，全盈 + PAY 攜手日本電子支付 PayPay 與 TBCASoft 的 HIVEX® 跨境支付平台，合力搶攻馬年春節跨境消費商機，讓台灣旅客暢遊日本的同時體驗便捷支付。PayPay 目前為日本市佔率高的電子支付品牌，擁有超過 7200 萬名用戶 (截至 2025 年 12 月)，支付據點涵蓋全日本逾上百萬家特店，從大型百貨公司、便利超商、藥妝店、餐廳、居酒屋到拉麵店，甚至偏遠地區皆可使用，支付場景相當完整。

根據日本政府觀光局 (JNTO) 統計，2025 年 8 月台灣赴日旅客人數高達 62 萬人次，創下台灣旅客單月赴日人數新高紀錄；台灣旅客的消費力同樣表現亮眼，2025 年 7 至 9 月期間，台灣旅客在日本的消費金額達 3020 億日圓 (約新台幣 613.5 億元)，顯示台灣旅客為日本觀光消費的重要來源，也成為台灣電子支付業者爭奪的商機大餅。

全盈 + PAY 總經理劉美玲指出，據日本經濟產業省統計，日本非現金交易占比在 2024 年已超過四成，且持續成長，赴日旅客在消費時，也逐漸從現金轉向支付，對跨境支付服務而言是重要利基之一。透過與 PayPay、HIVEX® 跨境支付平台的深度合作，全盈 + PAY 讓消費者在海外也能延續熟悉的支付習慣，隨時隨地掃碼付款，不僅免手續費、還能享回饋，進一步提升用戶黏著度與使用頻率。

劉美玲也補充，現階段台灣跨境支付市場已從單向出境消費，逐步邁向「雙向跨境」與「支付服務深化」。全盈 + PAY 在日本跨境支付服務上線後，將持續深入拓展更多日本在地消費場景，包括日本全家便利商店等，整合境內外支付生態圈，打造更完整、便利的跨境支付體驗。

全盈 + PAY 表示，未來台灣旅客到日本旅遊時，只要看到商家支援「 PayPay」支付條碼，即可直接開啟全盈 + PAY APP 或由全家便利商店 APP 開啟全盈 + PAY 掃碼付款，不僅減少攜帶大量現金的不便，還可免去 1.5% 跨國交易手續費，提升整體旅遊購物消費效率。

為歡慶跨境日本支付服務上線，全盈 + PAY 特別推出限時回饋活動，自 2026/2/3 至 4/30 期間，於日本使用全盈 + PAY 掃碼「PayPay」付款，新戶可享筆筆 10% 全盈儲值金回饋，每人回饋上限 100 元；既有用戶則享筆筆 5.5% 全盈儲值金回饋，單筆最高回饋 50 元、每人每月回饋上限 150 元。此外，活動期間累積消費滿 999 元新台幣，即有機會獲得日本雙人來回機票；消費累積滿 10000 元新台幣，再加贈 30 萬全家 Fa 點 (每人每月限領一次、每月限量 50 份)。