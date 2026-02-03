鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-03 04:00

據《第一財經》周一（2 日）報導，這是自 2022 年以來連續第四年這一收入出現兩位數降幅。與 2021 年地方土地出讓收入峰值（8.7 兆元）相比，2025 年地方土地出讓收入減少了約 4.6 兆元，降幅達到 52.3%。

粵開證券首席經濟學家羅志恆表示，房地產市場深度調整導致地方土地出讓收入持續下滑，這減少地方可用財力，加大地方償債壓力。2026 年土地出讓收入預料延續下滑態勢，但降幅有望收窄。

羅志恆說，土地出讓收入持續下行，源於房地產市場深度調整，是高品質發展要求下的經濟發展模式變遷。

「房地產供求形勢變化導致市場低迷和房企經營困難，是『土地財政』持續下行的直接原因。城鎮住房發展形勢已從總量短缺轉為結構性供給過剩和高品質產品供給不足並存，房地產銷售低迷導致房企經營困難，房企拿地投資更加謹慎。」羅志恆說。

國家統計局數據顯示，2025 年全國房地產開發投資約 8.3 兆元，比上年下降 17.2%。2025 年新建商品房銷售額約 8.4 兆元，下滑 12.6%。

從具體省份來看，2025 年地方土地出讓收入狀況有著明顯差異化特徵。根據各地官方數據，北京去年以賣地收入為主的政府性基金預算收入小幅增長（4.7%）；廣東去年土地出讓收入下降 11%；河南土地出讓收入下滑 27.7%。

羅志恆認為，宏觀經濟結構調整、高品質發展要求中國從房地產繁榮走向科技和製造強國。當前中國資本與勞動力要素稀缺性逆轉，土地、勞動力和資本等傳統生產要素邊際效益遞減，「土地財政」發展模式難以為繼，需要加快培育新質生產力，尋找新的經濟增長點。

地方土地出讓收入連續四年下滑，一些地方財政人士坦言，這加劇了地方財政收支矛盾。

據羅志恆分析，土地出讓收入持續下行對地方政府產生三大影響：

一是地方可用財力減少。土地出讓收入是地方政府性基金預算的主要來源，其下滑直接導致可用財力收縮，加劇財政緊平衡態勢。

二是地方政府債務償還壓力加劇。許多地方政府債務依賴土地收入作為債務還款來源，收入下降可能影響地方政府還本付息。