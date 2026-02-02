鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-02 12:43

「黃金王子」開「金」口，金價自高檔回檔 50% 甚至達 61.8% 皆在合理範圍！臺灣銀行貴金屬部經理楊天立今（2）日指出，近期金價回檔超過 15% 屬合理清洗浮額，因去年 10 月起金價漲幅已達 44%，短線噴出後出現修正為意料中事。隨著地緣政治演變及川普政策等不確定性增加，金價預期在短暫觸底後需 1 至 2 個月整理，長期會緩步回到上升軌道。外資雖已將目標價調升至 6000 美元以上，但楊天立提醒今年劇烈波動將成為常態，投資人應避免追高，建議採取定期定額方式參與。

金價自高點回檔6成都屬合理！黃金王子看今年劇烈波動將成常態 整理過後仍會上行。（鉅亨網記者張韶雯攝）

臺灣銀行今舉辦墨香迎春賀新年活動，針對近期國際金價大幅震盪，楊天立於會後受訪表示，這波黃金與貴金屬的修正屬意料之中。金價自去年 10 月 28 日起漲，累積漲幅約 44%，而上周五單日震盪幅度達 11%，若自上周四高點算起，回檔幅度已超過 15%。他分析，金價在前期出現噴出式上漲後，短線進行大幅度的清洗浮額，是非常合理的區間變動。

楊天立進一步說明，金價從去年 10 月上漲至今年 1 月，依技術面觀察，回檔 50% 甚至達 61.8% 皆在合理範圍。目前金價已逐漸進入支撐帶，預期會在短期間內接觸低點，甚至可能出現超額清洗的狀況。在落底之後，市場約需花費 1 至 2 個月的時間進行整理，隨後趨勢應會緩步回到上升軌道。

針對今年金價展望，楊天立提到，去年第 4 季許多分析機構預測的全年高價，在今年 1 月就已提前達陣。目前外資機構已紛紛調高預期，將金價目標價拉升至每盎司 6000 美元甚至 6600 美元以上。他提醒投資人，當前價格已進入「不封頂」的情境，主要是受到地緣政治由區域對抗演變為內政挑戰、美國總統川普為期中選舉出招，以及新任聯準會主席立場尚未明確等三大變數影響。

在投資操作方面，楊天立建議一般投資人，當行情出現噴出時千萬不要盲目追高，應採取定期定額的方式分批布局較為穩健。對於短線投資者，在價格噴出時應觀望或適時獲利了結。