紐約可可期貨價格跌破每公噸 4000 美元大關，為 2023 年以來首見，進一步抹去了過去兩年以來的強勁漲勢。

交投最活躍的可可期貨合約一度下跌 5.3%，至每噸 3954 美元，創下自 2023 年 11 月以來新低水準，與 2024 年 12 月每公噸 12906 美元的歷史巔峰相比，價格已大幅回落約 70%。

此次價格崩跌主要受到需求萎縮與供應前景改善的雙重打擊。在需求端，過去兩年持續的高價嚴重抑制了消費。報告指出，全球最大消費區歐洲的第四季可可研磨量，已跌至 2013 年有紀錄以來最低。為了應對高昂成本，巧克力製造商紛紛調整配方，改用較廉價的替代原料或增加堅果等填充物，而消費者也因價格衝擊減少了購買意願。

在供應端，西非主要產區的天氣轉趨良好，產量預期增加。StoneX 預測 2025/26 產季將出現約 28.7 萬公噸的全球供應過剩。此外，國際可可組織 (ICCO) 報告顯示，2024/25 年度全球可可庫存年增 4.2%，達到 110 萬公噸。

市場低迷已對生產國造成沉重壓力。在主要供應國象牙海岸，由於國際期貨價格劇跌導致其與政府制定的國內價格失衡，大量可可豆堆積在倉庫中。象牙海岸當局近期表示，國家將協助協商貸款，以資助收購農民手中堆積如山的可可豆。