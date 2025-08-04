鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-04 07:00

‌



最新數據顯示，知名避險基金經理人 Pierre Andurand 在可可期貨市場的大舉做多遭遇慘敗，截至今年 6 月底，他旗下的旗艦基金今年已經大幅虧損 57%。可可期貨價格上周五 (1 日) 大跌超過 3%，報每噸 8227 美元，今年累計跌逾 29%。

狂虧57%！可可價格「極端」波動 避險基金經理Andurand削減旗下所有做多部位（圖：Shutterstock）

全球需求疲軟是可可價格持續下跌的主因。根據歐洲可可協會數據顯示，作為最大消費地區，歐洲今年第二季可可豆加工量較去年同期下降 7.2%，創 2020 年以來最低。

‌



Andurand 在寫給投資人最新報告中指出，截至今年 6 月底，他的旗艦基金「Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund」今年來虧損高達 57%。

他在信中坦承說，「近期表現非常令人失望」，並確認已削減旗下所有基金的可可多頭部位。

這一表現與 2024 年的輝煌業績形成鮮明反差。2024 年，Andurand 透過對可可價格上漲的大舉押注取得 50% 的年度報酬率。當時，他判斷西非地區惡劣天氣和作物病害將衝擊全球可可供應鏈，團隊在 2024 年 3 月建立大量可可多頭部位，並在年底大豐收。

但隨後可可價格從超過每噸 12000 美元高點回落，加上一系列失誤交易和市場劇烈波動，導致 Andurand 此前操盤賺得的獲利回吐。

Andurand 是知名原油交易商，去年 3 月起將目光投向可可。他當時高調預測可可價格可能突破 20000 美元，但今年以來，市場對需求前景擔憂，可可價格持續回落，截至上周五累計跌幅達 29.23%，使得 Andurand 損失慘重，基金 1 月大跌約 17%，2 月重挫近 25%，4 月虧損更加嚴重。

儘管如此，Andurand 似乎未完全認輸，仍堅信會看到更高的可可價格，大部分風險部位仍在可可上，但《彭博資訊》報導指出，這凸顯了基金經理人脫離核心專業領域投資其他不熟悉市場的風險。