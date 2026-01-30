search icon



觸頂訊號出現？金價暴漲25%連兩天跌近9% 專家：若跌破關鍵上升趨勢線 恐將大幅回檔

鉅亨網編譯陳韋廷

國際現貨金價 (XAUUSDOZ) 今 (30) 日在亞歐交易時段連續第二日遭遇瘋狂賣壓，盤中一度暴跌逾 4% 至每盎司 5112 美元附近。現貨金價自本月初以來累計上漲逾 25%，兩個星期內連續衝破數道整數大關，此番急跌引發市場對見頂信號的警覺。

cover image of news article
觸頂訊號出現？金價暴漲25%連兩天跌近9% 專家：若跌破關鍵上升趨勢線 恐將大幅回檔（圖：Shutterstock）

金價暴跌的直接導火線是美國參議院周四 (29 日) 達成聯邦政府臨時撥款協議的樂觀預期。民主黨和白宮就國土安全部撥款達成共識後，市場對美國政府停擺的擔憂緩解，推動美元指數攀升至 96.5 之上。此外，川普同日亦稱希望避免對伊朗動武。

儘管短期承壓，黃金的底層支撐邏輯尚未瓦解。市場持續擔憂兩大風險：一是川普頻繁施壓聯準會 (Fed) 降息，並計畫更換主席人選，可能削弱央行獨立性；二是川普威脅對加拿大飛機加徵 50% 關稅，以及美國在中東地區增兵、俄烏和談僵局等地緣風險，避險需求仍有支撐效應。


分析師指出，美元升值空間受限，黃金在低利率環境下的吸引力仍在。

技術圖形則顯示黃金正處於敏感轉折點，4 小時圖上 MACD 指標持續釋放空頭訊號，RSI 跌破 50 中線，反映短期弱勢模式，目前關鍵支撐位置是自 4670 美元低點延伸的上升趨勢線，目前處於 5070 美元附近，若守住該位置，金價可望重啟升勢，反之則可能大幅回檔。

今日，交易員目光聚焦於晚間將公佈的美國 PPI 數據，以及 (Fed) 新主席任命進展。

根據芝商所 (CME) 利率期貨顯示，市場仍押注今年內降息三次。

知名機構分析師警告道：「在政府停擺風險解除與地緣衝突持續的夾縫中，黃金可能在 5000-5500 美元寬幅震盪，需突破關鍵位才能確認方向。」

隨著金價從歷史高點回落，多空雙方圍繞 5200 美元展開激烈爭奪。在 Fed 政策路徑明朗化、地緣局勢出現實質突破前，市場有望延續高波動狀態。


