半導體AI題材火熱 期交所2/2推南亞、聯電週選擇權及6檔新股期

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-30 19:54

台灣期貨交易所受惠半導體與 AI 產業帶動，股票期貨成交量與未平倉量於 1 月 20 日同步刷新歷史紀錄，日均量達 64 萬口。為應對市場熱度，期交所宣布自 2 月 2 日起，加掛南亞 (1303-TW) 與聯電 (2303-TW) 2 檔股票選擇權週契約，並新增中砂 (1560-TW)、順達 (3211-TW)、貿聯 - KY (3665-TW)、小型貿聯 - KY、小型金像電 (2368-TW) 及富邦科技 (0052-TW) 等 6 檔股票期貨，涵蓋 AI 鏈與熱門 ETF 題材。

半導體AI題材火熱 期交所2/2推南亞聯電週選擇權及6檔新股期。（鉅亨網資料照）

半導體與 AI 產業鏈的強勁表現，推升台灣證券市場指數及交易量屢創新高。具備低交易成本與靈活操作特性的股票期貨成為市場焦點，1 月 20 日成交量破 103 萬口，未平倉量更達 111 萬口。為滿足投資人對熱門題材的布局需求，期交所繼去年 12 月加掛台積電 (2330-TW) 等週選擇權後，決定再納入具備傳產轉型 AI 材料題材的南亞，以及具備比價效益與 AI 轉型題材的聯電，提供更低成本且即時的短線波動操作工具。

除了週選擇權，期交所也定期檢視並新增股票期貨標的。2 月 2 日將掛牌的中砂 等 6 檔期貨，標的範圍橫跨半導體材料、電池模組及 AI 伺服器供應鏈，並同步加掛交易熱絡的國內成分股 ETF 期貨。此次新增的 6 檔股票期貨交割月份包含 115 年 2 月、3 月、6 月、9 月及 12 月，而南亞與聯電的週選擇權 2 月第 1 週與第 2 週契約，到期日則分別為 2 月 4 日及 2 月 11 日。