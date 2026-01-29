再創5600美元天價！現貨黃金延續強漲氣勢 本周連破7道整數關卡 周線累漲逾12%

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-29 09:45

現貨黃金延續連日強漲氣勢，今 (29) 日亞洲交易時段早盤一度衝破每盎司 5600 美元大關，最高漲至 5602.22 美元，再創歷史新高，本周累計上漲超過 600 美元，漲幅超過 12%。現貨金價本周從略低於 5000 美元的水位一路狂飆，連破 7 道整數關口。

5600美元！現貨黃金持續強漲 本周連破7道整數關卡 周線累漲逾12% （圖：Shutterstock）

美元持續走軟以及經濟和地緣政治不確定性加劇是推動金價上漲的主要因素。此前，美國總統川普對美元跌至 4 年低點不以為意，暗示儘管面臨持續的關稅威脅並再次批評聯準會 (Fed) 獨立性，但他仍能容忍美元疲軟，這進一步增強金價的上漲勢頭。

與此同時，Fed 周三 (28 日) 宣布維持利率在 3.50% 至 3.75% 不變，指出經濟活動具有韌性，勞動力市場也出現了穩定的早期跡象，但同時警告，通膨仍然高企，前景高度不確定。

兩位 Fed 官員傾向於立即降息，這一分歧的決定強化了市場對今年稍後可能出台寬鬆政策的預期。

此外，貨幣貶值擔憂也支撐金價漲勢，財政風險促使投資者拋售貨幣和債券，加上各國央行的強勁購債行動和持續的 ETF 資金流入，金價進一步走高。