〈陸股盤後〉三大指數漲跌互見 滬深兩市成交額放大
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
中國 A 股三大股指周四（29 日）開盤漲跌互見，兩市繼續窄幅整理，但成交額出現放大，個股呈現普跌態勢。
上證綜指周四收盤漲 0.16%，報 4,157.98 點；深證成指跌 0.3%，報 14,300.08 點；創業板指跌 0.57%，報 3,304.51 點。
滬深兩市成交總額為人民幣 3.23 兆元，較前一交易日增加 2,646 億元。
東莞證券認為，海外市場方面，美國總統川普再度表態，新任聯準會（Fed）主席上任後利率將下降，他很快就會宣布 Fed 主席人選。
國內方面，投資人需關注年初降準降息的可能性及財政前置力度，而宏觀經濟改善與企業盈利回升，將是推動市場中期上行的核心動力，A 股轉向全面牛市仍需基本面配合。當前 A 股春季行情仍有望延續，整體將以結構性行情為主。
中原證券認為，近期監管層通過提高融資保證金比例、對市場異動進行監管等方式，旨在為市場投機情緒降溫，防止過快上漲積累風險，根本意圖是引導市場走向更健康、可持續的「慢牛」行情。
此輪調整屬於良性，並未改變市場中長期上行邏輯。隨著 1 月下旬上市公司年報業績預告進入密集揭露期，市場驅動力正在轉向對業績增長與盈利改善的驗證。上證指數維持小幅震盪上行的可能性較大，建議投資者密切關注宏觀經濟數據、海外流動性變化以及政策動向。
- AI不炒夢！北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇