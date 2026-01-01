鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-29 04:30

此時距離今年 1 月 8 日，郁亮因到年齡退休向萬科董事會辭去董事、執行副總裁職務，剛剛過去 20 天。

值得注意的是，在郁亮公開宣布辭職當天，市場面的反應就頗為微妙。就在其傳出失聯前不久，行業內就有傳言稱郁亮退休安排是為了更好地進行調查。

根據 1 月 8 日辭職公告，在到齡退休之後，郁亮不再在萬科企業擔任任何職務。萬科集團官網管理團隊的人員中，郁亮的照片已經被撤下。

郁亮 1965 年出生，畢業於北京大學，1988 年南下深圳，1990 年就加入了萬科，多年來負責財務方面工作。2001 年開始擔任總經理，之後開始主持萬科的工作。2017 年在王石卸任之後，郁亮出任萬科董事會主席，被視為王石的接班人。

到 2018 年，郁亮就不再擔任萬科總裁職務。至 2025 年 1 月，萬科辭去董事會職務，再到今年初辭去全部職務。

事實上，萬科核心管理層人員過去一年的變動頗為劇烈。2025 年 1 月 27 日，也就是春節前一天，萬科宣布當時的董事會主席郁亮、總裁祝九勝、董秘朱旭三人集體辭職，之後深鐵董事長辛傑接任董事會主席職務。

祝九勝也是在這一時間段首次傳出失聯消息，但之後他便通過朋友圈發文的方式闢謠。然而，九個月之後，祝九勝在去年 10 月被曝已被採取刑事強制措施。

與此同時，從郁亮手中接任萬科董事主席職務的辛杰，也在這一期間傳出被帶走的消息。

可以說，從萬科核心管理層去年年初至今，剛好一年的時間裡，辛杰、祝九勝、郁亮已經先後失聯。

過去一年也是萬科大股東深鐵集團給萬科提供借款最為頻繁的時間，萬科的公告顯示，深鐵在 2025 年至少提供了 11 筆借款，合計金額接近人民幣 303 億元。

就在 1 月 27 日晚間，深鐵集團再度向萬科提供了人民幣 23.6 億元的借款，至此合計借款金額已經超過 326 億元。