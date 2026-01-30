A股多檔黃金股飆漲！9天6漲停、本益比537倍 招金黃金緊急示警三大致命風險
鉅亨網編譯陳韋廷
近期，中國 A 股黃金類股呈現強勢上漲態勢，多檔黃金股股價頻繁觸及漲停，招金黃金、中國黃金、西部黃金等多家公司周四 (29 日) 集體發布異動公告，提示投資人注意短期風險。
招金黃金公告顯示，在 1 月 19 日以來的 9 個交易日，該公司股價出現 6 個漲停板，截至周三 (28 日) 滾動本益比達 537.51 倍，顯著高於行業平均的 34.86 倍，市淨率更達到行業均值的 5.42 倍。
招金黃金在公告中重點提示三大風險：國際金價波動恐影響經營業績、斐濟瓦圖科拉金礦的境外運營風險，以及礦山設施老舊技改的不確定性。儘管 2025 年預計轉虧為盈，但招金黃金強調獲利改善主要源於子公司技改增效，而非行業基本面根本性轉變。
中國黃金同日也發布公告稱其滾動本益比達 55.63 倍，顯著偏離行業中位數 28.6 倍，且去年淨利料將年減 55%-65%，主要受到黃金租賃業務公允價值變動拖累。該公司股票已連 5 個交易日漲停，市場熱度與業績預期形成明顯背離。
西部黃金則提醒投資者關注金價快速上漲可能引發的市場調整風險。
市場數據顯示，萬得黃金珠寶概念指數周四單日漲幅超 5%，本月累計漲幅達 45.18%，21 檔成分股中，20 檔單周漲幅超過 10%。
產業鏈則呈明顯分化，上游 7 家黃金礦企 2025 年業績預告全線預喜，紫金礦業淨利潤預增 59%-62%，赤峰黃金增幅達 70%-81%，下游消費端則持續承壓，前三季中國國內黃金首飾消費量年減 32.5%。
多家券商指出，本輪黃金牛市由「去美元化」趨勢、央行持續購金及地緣風險共同驅動，但短期需警惕技術性回調風險。
高盛、瑞銀等機構雖維持長期看多觀點，但提示若聯準會 (Fed) 降息節奏低於預期，可能引發市場情緒波動。投資人必須把握黃金配置價值，並關注企業基本面與估值匹配度，避免盲目追高。
