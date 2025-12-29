鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-29 17:40

IBM(IBM-US) 前董事長兼執行長路易斯 · 葛斯納 (Louis Gerstner) 已於上周六 (27 日) 逝世，享壽 83 歲。IBM 現任董事長兼執行長 Arvind Krishna 在周日發給員工的電子郵件中宣布了此一消息，但並未提供死因。

前IBM執行長葛斯納逝世享壽83歲 憑藉領導力扭轉藍色巨人命運(圖:shutterstock)

葛斯納九年的任期，常被用於企業領導力的案例研究。他於 1993 年 4 月 1 日接管 IBM，成為首位領導這家被稱為「藍色巨人」(Big Blue) 的外來者。當時，IBM 面臨破產或被肢解的困境。葛斯納上任後，果斷逆轉了將公司拆分成十幾個半自治單元 (「小藍」，Baby Blues) 的計畫。

他將這家總部位於紐約阿蒙克的公司，從硬體生產轉向商業服務。葛斯納大舉削減成本，並出售了非生產性資產，包括房地產和 IBM 的藝術收藏品。他解雇了 30 萬員工中的 3.5 萬人，這些員工過去習慣於前執行長 Thomas Watson Sr. 建立的終身僱用文化。

在管理變革上，葛斯納強調全公司範圍的團隊合作，而非傳統上對各部門的忠誠度。他將薪酬與企業績效掛鉤，並著重定期問責。他曾說：「人們只做你檢查的事情，而不是你期望的事情」。

在產品策略上，葛斯納廢棄了 IBM 只銷售與自家產品配套的搭售文化。他將重點轉向中介軟體 (middleware)，包括資料庫、系統管理和交易管理軟體。

葛斯納也對網際網路和電子商務做了早期押注，他正確地預測這將使重點從個人電腦轉向伺服器、路由器等更複雜的設備，這讓 IBM 能夠利用其服務專業知識。

在葛斯納九年的任期內，服務收入從 1992 年的 74 億美元增長到 2001 年的 300 億美元。IBM 的股價 (經拆分調整後) 從 13 美元上漲到 80 美元，市值從 290 億美元增至約 1680 億美元。Krishna 表示，葛斯納的領導「重塑了公司」，他不是回顧過去，而是持續專注於客戶的未來需求。

葛斯納於 2002 年卸任執行長，之後擔任華盛頓私募股權公司凱雷集團 (Carlyle Group) 的董事長，直至 2008 年退休。他透過葛斯納慈善機構 (Gerstner Philanthropies) 支持生物醫學研究、環境和教育計畫。