鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-29 06:40

2026 年開年以來，美元指數持續承壓，周二 (27 日) 更跌至近四年新低，市場普遍將此歸咎於川普政府對美元走弱的默許態度，但橋水前大宗商品主管 Alexander Campbell 周三 (28 日) 公開反駁市場恐慌情緒，稱當前對美元的悲觀預期被嚴重誇大，並建議投資者採取「美元 + 黃金」的避險策略。

Campbell 在 Substack 專欄中強調，同時持有美元與黃金是最佳化投資組合的關鍵。他提出一個顛覆性觀點說道：「持有黃金等同於持有美元空頭部位。」

‌



由於黃金以美元計價，當美元走貶時，資金往往湧入黃金避險，二者形成天然對沖關係。

Campbell 進一步解釋說：「我每買進一盎司貴金屬，實則是透過賣出美元實現。若不對沖，將面臨美元走弱與貴金屬波動的雙重風險。」

針對市場熱議的「貨幣貶值交易」， Campbell 認為這更多是情緒驅動，而非實際行為。

Campbell 說：「投資人並未大規模逃離美元，而是因長期低通膨環境嚴重低配了黃金，這種認知偏差被情緒放大。」

他並示警，單純做多貴金屬的投資人事實上是在做空美元，若真看空美國經濟，應直接拋售標普 500ETF、美債等美國資產，而非僅交易美元期貨。

Campbell 也列舉多項指標佐證美元韌性，如日本退休基金未拋售美債、歐洲投資人未撤離美股、美元國際支付佔比仍超 50%。

這位避險基金大老指出，美元真正崩盤需滿足四大條件；日本壽險公司清倉美債、美元支付佔比跌破 40%、USDT 遭擠兌、出現替代支付體系。

對於不同立場的投資者， Campbell 給予差異化建議，堅信「美元末日論」者應做空美股美債，而預期美元溫和走跌者則需同步配置黃金、美元及短期資產。