鉅亨網新聞中心 2026-01-28 17:00

近期中國多地氣溫驟降，有網友在社群平台分享，攜帶折疊螢幕手機前往寒冷地區旅遊時，於戶外開啟或折疊手機後，出現螢幕損壞甚至凍裂的情況。不過，也有使用者指出，在東北地區正常使用折疊螢幕手機並未發生異常，顯示低溫影響仍與使用環境與操作方式密切相關 。

多家手機品牌授權維修店表示，近期因低溫導致折疊螢幕損壞而送修的案例並不多。一名維修人員指出，隨著消費者對折疊螢幕特性的理解提高，多數人已知道在低溫戶外環境中應避免開合折疊手機，相關提醒也會在手機開箱時清楚標示，降低誤用風險 。

另有其他品牌維修人員建議，在東北等低溫地區使用折疊螢幕手機時，戶外應盡量避免折疊動作，進入室內後可先讓手機回溫再操作。該人員表示，若長時間處於低溫狀態，螢幕與內部結構更容易受損，因此一般建議在攝氏零度以上環境使用折疊螢幕手機 。

從產品規格來看，市面多款主流折疊式螢幕手機的使用建議皆顯示，其正常工作溫度多落在攝氏 0 度至 35 度之間。無論高溫或極低溫，皆可能對電池效能、螢幕顯示與整體運作穩定性造成影響，其中低溫對折疊結構的衝擊尤為明顯 。

針對折疊螢幕不耐低溫的原因，專家指出，關鍵在於材料的物理特性會隨溫度改變。折疊螢幕所採用的柔性 OLED 結構，由多層高分子材料、有機發光層與超薄玻璃（UTG）組成，這些材料存在「玻璃化轉變溫度」，在低溫環境下可能從原本具備柔韌性的狀態，轉為較為脆硬的型態，使彎折時更容易發生斷裂。

此外，折疊螢幕的彎折區域由多層薄膜、黏著材料與超薄玻璃構成，其內部鉸鏈仰賴潤滑油維持順暢運作。當溫度過低時，潤滑油可能變得黏稠甚至凝固，增加開合阻力，使結構承受更高機械應力，進而提高損壞風險。

對此，專家建議，寒冷環境中使用折疊螢幕手機時，保溫是首要原則。使用者可選擇具保暖效果的手機殼，並將手機貼身放置，以體溫減少低溫影響。同時應盡量減少戶外反覆開合動作，並在室內完成必要的展開或折疊操作。從室外進入室內後，也應靜置手機約 5 至 10 分鐘，待溫度回升後再使用，若出現卡頓情況，則應避免強行操作。