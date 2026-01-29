鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-29 04:00

據《央視》報導，英國首相施凱爾周三（28 日）乘機抵達北京首都國際機場，開啟為期四天的訪華行程。

英國首相抵達北京，展開四天訪問中國行程。（圖：央視）

施凱爾此訪是英國首相時隔八年再次訪華。中國國家主席習近平將會見施凱爾，國務院總理李強、人大委員長趙樂際將分別同他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

2024 年 8 月，習近平應約同施凱爾通話，11 月在里約熱內盧二十國集團（G20）領袖峰會期間同施凱爾會見，引領中英關係走上改善發展軌道。

中英互為重要經貿夥伴。長期以來，在兩國領導人的戰略引領下，中英經貿關係保持健康穩定發展。2025 年中英雙邊貨物貿易額達到 1,037 億美元，服務貿易額有望突破 300 億美元，雙向投資存量近 680 億美元。

此次隨同施凱爾訪問的包括 50 餘家英國大企業高層和機構代表，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國優勢領域，體現了英方對深化雙邊經貿關係的期待。

中國外交部發言人在談及施凱爾訪華時指出，當前國際形勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國，保持溝通、加強合作，符合兩國人民共同利益。

英國工黨政府執政以來明確表示，願同中方發展連貫、持久、戰略性的中英關係，積極推動兩國對話與合作。