鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-28 16:30

中國 A 股三大股指周三（28 日）集體開高，早盤兩市窄幅整理，深成指午前拉升後轉漲。午後三大股指窄幅震盪，個股普跌。

上證綜指周三收盤漲 0.27%，報 4,151.24 點；深證成指漲 0.09%，報 14,342.89 點；創業板指跌 0.57%，報 3,323.56 點。

‌



兩市成交額報人民幣 2.9654 兆元，較前一交易日增加 705 億元。

財信證券認為，短期內隨著市場逐步回歸理性，純題材炒作可能會降溫，但在成交額維持較高水準的情況下，盤面上仍將有較多結構性機會，建議投資人重點關注估值合理且有業績釋放預期或者基本面改善預期的品種。

中期來看，仍維持「短期宜順應趨勢，積極把握從 2025 年 12 月中旬到 2026 年 3 月初的做多窗口期」的判斷，預計當前上行趨勢仍未逆轉；節奏上，綜合考慮國內外因素對市場的影響，指數上行斜率過快時注意風險、指數下探至支撐位時可合理低吸。