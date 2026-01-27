鉅亨網新聞中心 2026-01-27 12:34

台灣在地食品品牌再度登上國家級舞台! 爆米花品牌「大頭叔叔」所屬之沁騰公司，昨 (27) 日受邀進入總統府，由董事長謝潁霖親自向總統賴清德介紹品牌代表性產品 -「台灣尚勇」球棒爆米花，展現台灣食品產業的創意實力與文化自信。

謝潁霖於總統府內，親自向賴清德介紹造型別具巧思的「台灣尚勇」球棒爆米花，該產品以棒球球棒為設計靈感，結合爆米花這一深受國人喜愛的零食，巧妙融合台灣棒球精神、庶民文化與創新包裝，成為兼具話題性與象徵意義的在地特色產品。

賴清德也於現場細心聆聽產品介紹，並對台灣食品品牌以創意包裝結合運動文化、成功打造具辨識度的本土品牌表示肯定，現場氣氛輕鬆熱絡，充分展現台灣中小企業勇於創新、走向國際的精神。

沁騰表示，旗下品牌「大頭叔叔」長期深耕台灣市場，致力於以高品質原料與創新產品設計，重新定義傳統零食形象，「台灣尚勇」球棒爆米花不僅象徵台灣棒球的熱血與拚搏精神，也傳達品牌希望讓世界看見台灣創意與文化能量的初衷。

謝潁霖表示，能在總統府向總統親自介紹品牌產品，是對台灣食品產業與本土品牌莫大的鼓舞，未來沁騰公司將持續以「台灣製造、台灣精神」為核心，拓展更多元的產品線，並積極布局海外市場，讓「大頭叔叔」成為代表台灣的國民零食品牌。

新加坡國際食品展的屏東館，合力與屏東縣政府、經濟部外貿局、金屬研究中心，一起為台灣食品推動、努力 。(圖：沁騰提供)