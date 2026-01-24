鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-24 07:00

中國最新經濟數據顯示，北京當局「反內卷」的產能治理政策讓中國通縮問題有所緩解。

根據中國國家統計局最新數據，中國上月消費者物價指數 (CPI) 年增率 0.8%，漲幅較上月擴大 0.1 個百分點，回升至 2023 年 3 月以來的最高水準，上月生產者物價指數 (PPI) 年減 1.9%，降幅較 2025 年 11 月減少 0.3 個百分點，物價呈現溫和回暖態勢。

中國官方指出，擴內需促消費政策持續發力，居民需求增加，是 CPI 回升的主要推力，而國際大宗商品價格傳導與國內產能治理政策見效，則帶動 PPI 降幅收窄。

中國上月中央經濟工作會議上提到，要把促進經濟穩定增長與物價合理回升作為貨幣政策重要考量，並提出制定全國統一大市場建設條例、深入整治「內卷式」競爭，這為宏觀政策指明兩大方向，即需求側倚重貨幣政策穩物價，供給側則以「反內卷」推進結構優化。

今年初，相關措施迅速落地，中國市場監管總局約談太陽能業者防範聯合哄抬價格，中國財政部宣布 4 月起下調，並逐步取消太陽能與電池出口退稅，國務院反壟斷委員會亦啟動對外賣平台競爭秩序調查，顯示「反內卷」進入提速期。

從 CPI 結構看，中國上月食品價格年增率 1.1%，其中蔬菜與鮮果漲幅分別擴大到 18.2% 與 4.4%，合計上拉 CPI 約 0.16 個百分點，牛肉、羊肉、水產價格亦走高，豬肉降幅縮小至 14.6%。扣除食品與能源的核心 CPI 年增 1.2%，連 4 月穩定在 1% 以上。

受提振消費政策帶動，通信工具、文娛耐用品、家用器具等工業消費品價格亦走漲，金飾因國際金價飆漲而攀升 5.6%，CPI 從月減表現轉為月增 0.2%。

PPI 方面，上月月增率 0.2%，連三月走增。一方面，中國統一大市場建設優化競爭秩序，煤炭開採、鋰電池製造、太陽能設備等價格降幅持續縮小；另一方面，新質生產力壯大帶動外存儲設備、生物質燃料、石墨製品、半導體等價格呈年增表現。此外，消費潛力釋放推升工藝美術、運動球類、樂器、營養食品等價格。