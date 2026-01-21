深耕特色家禽調理食品市場 元進莊1/22每股55元登錄興櫃交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-21 15:53

隨著台灣即食化飲食趨勢與健康飲食意識持續升溫，食品產業結構性成長動能明確。凱基證券主辦輔導的元進莊 (7895-TW)）預計於明 (22) 日以每股 55 元參考價登錄興櫃交易。元進莊為國內特色家禽調理食品廠商，並具備完整垂直整合供應鏈與多元產品布局，營運成長動能明確，公司經營團隊對未來整體營運成長深具信心。

元進莊總經理吳鋐源(左)，董事長吳政憲。(圖：元進莊提供)

元進莊成立於 2005 年，股本爲 3.87 億元，深耕家禽產業逾 20 年，為台灣專業家禽調理食品加工廠，公司營運採「契作、電宰加工、食品調理、冷鏈物流至通路銷售」的一條龍經營模式，是國內少數能全面掌握上中下游關鍵環節的家禽食品業者。

在產品布局方面，元進莊以特色家禽調理食品為核心，產品線由主力油醉雞，延伸至舒肥雞胸肉、客製化烤雞、多款湯品及滴雞精等高附加價值品項，成功由單一品項供應商升級為多元即食食品解決方案提供者。

隨著少子化、高齡化與家庭小型化趨勢推動即食食品需求成長，搭配健身與低脂飲食風潮，元進莊產品結構正好切入市場主流需求，成為台灣調理食品結構性成長的重要受惠者。

通路布局方面，元進莊已成功切入多家大型零售通路，並同時深耕連鎖餐飲、團膳與 OEM／ODM 客戶，橫跨 B2C 與 B2B 市場。

此外，元進莊與主要通路採長期合作模式，需求具高度可預測性，隨著通路展店與產品品項的持續擴增，營收具備良好能見度與延續性。