鉅亨網編譯段智恆 2026-01-27 02:30

這波賺很大！華爾街投行齊點名 利差交易還有戲(圖：REUTERS/TPG)

根據《彭博》追蹤八個新興市場貨幣報酬的指數，利差交易今年以來已上漲約 1.3%。在川普政策壓抑美元走勢的背景下，投行策略師普遍認為，2025 年高達 18% 的漲幅仍有延續空間，並成為十多年來最強勁的一波行情。

‌



截至周一，該指數站上 291 點，距離 2011 年創下的歷史高點僅約 5% 差距，南非幣、哥倫比亞披索等多種新興市場貨幣，均處於多年高檔水準。

除了匯價表現外，新興市場偏高的實質利率也是支撐利差交易的重要因素。多數開發中國家央行儘管面臨通膨降溫跡象，政策立場仍偏謹慎，僅緩步降息，使高息環境得以維持。

摩根士丹利新興市場策略主管 James Lord 表示，利差交易的首選標的是貨幣政策仍偏緊、且央行具高度公信力的國家，包括巴西、土耳其與捷克。他看好巴西里拉、土耳其里拉與捷克克朗在今年的表現。

拉丁美洲貨幣成為表現最突出的族群之一。巴西里拉 2026 年迄今已上漲約 4.3%，延續去年 23.5% 的強勁漲勢，儘管通膨已趨近央行目標區間，但政策利率仍高達 15%。花旗策略師同樣建議買進巴西里拉兌美元，並看好土耳其里拉。

相較之下，去年表現最疲弱的印度盧比，今年仍續跌，利差報酬約下滑 2%，印尼盾也讓投資人承壓。《彭博》資料顯示，利差交易歷史最佳表現出現在 2003 年，全年報酬達 25%，但要重現此類行情，仍須仰賴美元持續轉弱，以及新興市場匯率波動維持低檔。