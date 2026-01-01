袁志峰 2026-01-27 04:52

今日推介 - 友邦保險 (1299, $83.05), 目標價 $90.0, 止損價 $80.0

1) 股市前景

周一港股表現分化，恒指微升 0.1%，恒生科指跌 1.2%，成交增加，南向資金連續 2 日淨賣出。恒指連升 4 日，累漲 1.0%。美元偏弱將利好港股，預期恒指有機會挑戰去年 10 月 2 日高位 27382 點， 建議投資者趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 95 點後急瀉，早段曾跌 130 點，其後倒升 162 點，午後再次倒跌，尾市窄幅震盪，收報 26765 點，升 16 點或 0.1%。成交額按日增 9% 至 2617 億元，12 月份日均成交額 1859 億元。

港股通南向資金淨賣出約 8 億元。騰訊 (700)、小米(1810) 及泡泡瑪特 (9992) 錄得 10.2、8.2 及 6.1 億元淨買入。中國移動 (941)、紫金礦業(2899) 及盈富基金 (2800) 錄得 11.8、10.8 及 10.4 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 654 億元，12 月淨買入約 229 億元。

恒指升 0.1%，成份股 46 升 39 跌 3 持平。中國神華 (1088)、紫金礦業(2899) 及中海油 (883) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。中石油 (857)、長和(1)、長實集團(1113)、新鴻基地產(16) 及恒隆地產 (101) 漲逾 3%。中石化 (386)、中國人壽(2628) 及周大福 (1929) 漲逾 2%。九龍倉置業 (1997) 及中國宏橋 (1378) 升近 2%。中國平安 (2318)、工商銀行(1398) 及中銀香港 (2388) 升逾 1%。信義光能 (968) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。康師傅 (322) 及李寧 (2331) 跌逾 4%。農夫山泉 (9633) 跌逾 3%。藥明生物 (2269)、信達生物(1801) 及石藥集團 (1093) 跌逾 2%。吉利汽車 (175) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.2%，收報 5726 點，成份股 10 升 19 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，京東 (9618) 升逾 1%， 阿里 (9988) 跌近 2%，小米 (1810) 跌逾 2%，快手 (1024) 及百度 (9888) 跌逾 3%。小鵬汽車 (9868) 跌逾 4%，為跌幅最大成份股。蔚來 (9866)、零跑汽車(9863)、中芯國際(981) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 3%。金蝶國際 (268) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 2%。比亞迪 (1211) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 1%。騰訊音樂 (1698) 漲逾 5%，為升幅最大成份股。攜程 (9961)、華虹半導體(1347) 及阿里健康 (241) 升逾 1%。

板塊方面，石油、煤炭、黃金、礦產、建材及本地地產股上升，漲幅居前。紫金礦業 (2899) 及山東黃金 (1787) 升逾 4%。洛陽钼業 (3993) 升逾 6%，五礦資源 (1208) 及江西銅業 (358) 升逾 3%。中國建材 (3323) 及海螺水泥 (914) 升逾 3% 及 2%。中國神華 (1088) 升逾 4%，中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 升逾 2%。長實集團 (1113) 及新鴻基地產 (16) 升逾 3%。

電動車、生物科技、光伏、手機零件及乳製品股下跌，跌幅居前。信義光能 (968) 及協鑫科技 (3800) 跌逾 5% 及 3%。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 3%。蒙牛乳業 (2319) 及中國飛鶴 (6186) 跌逾 2%。

周一上証指數高開 0.2%，早段最多曾漲 0.6%，其後倒跌 0.3%，午後窄幅震盪，收報 4132.61 點，跌 0.1%。深証成指跌 0.9%。科創 50 指數跌 1.4%。滬深兩市總成交約 32500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1600 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。

3) 個股訊息

紫金礦業 (2899) 公布，其控股的紫金黃金國際 (2259) 與 Allied Gold Corporation(聯合黃金)簽署安排協議，紫金黃金國際擬以每股 44 加元，收購聯合黃金全部已發行的普通股，收購對價共計約 55 億加元(約 280 億元人民幣)。聯合黃金是一家總部位於加拿大的黃金礦業公司。(信報)