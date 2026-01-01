鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-26 04:00

在中國對巴西公民來華實行免簽後，巴西總統盧拉上周五（23 日）宣布，將對中國公民部分短期簽證類別實行免簽。

消息帶動巴西航空旅遊相關搜索迅速猛增。去哪兒旅行的數據顯示，里約熱內盧、聖保羅和巴西利亞是搜索熱度最高的三座城市，搜索量比上周出現至少 6 倍以上增長，中國飛往巴西利亞的搜索量一小時內也激增 84%。

‌



相比阿根廷等其他南美國家有美簽就可以入境，中國公民此前要到巴西，即使有美簽也需要單獨申請簽證，並且簽證材料較為繁瑣，關鍵材料還需要公證。

不過，相比簽證申請，更複雜的是從中國飛往巴西。目前最便捷的飛行方式，是乘坐國航的北京 - 馬德里 - 聖保羅航班，從北京飛到馬德里，經停兩個多小時後再飛到聖保羅，全程大概 17,500 公里，耗時 25 小時左右。

當時這條航線也被業界稱為「妻離子散」航線，因為這一航線並不是天天飛，從北京飛到馬德里後，因為機組有飛行時長限制，需要換一個機組飛聖保羅，之前的機組在馬德里休息幾天後再飛聖保羅，然後在聖保羅休息幾天再回馬德里，馬德里休息幾天後再回北京，這樣折騰一次，大半個月就過去了。

中國飛巴西最快也要 25 小時

第一財經指出，之所以要經停馬德里，是因為北京到聖保羅實在是太遠了。目前現役飛機航程最長的機型，要在正常載客不減載情況下直飛到巴西都不現實，需要選擇一地經停加油。由於涉及跨洋飛行，還要考慮備降機場、航路天氣等原因。

目前全球最長直飛不經停航線，是新加坡航空的新加坡到美國紐約，全長 15,000 多公里，飛行 20 多個小時，而北京到聖保羅全長超過 17,000 公里。

此外，飛完這一超長航線的機組和燃油成本都非常高，這就對航班的客座率提出了較高要求，否則很難達到收支平衡。而通過第五航權（指可在第三國運輸乘客）在經停馬德里時上下客，也緩解了一定客座壓力。

所以，國航的北京 - 馬德裡 - 聖巴羅航線已經是目前最快抵達巴西的方式了，但一周只有三班。乘坐其他航線去巴西，中轉次數更多，耗時更長。

比如，從北京到迪拜、法蘭克福、巴黎、羅馬、阿姆斯特丹、倫敦、紐約等地轉機再飛往巴西，普遍時間在 30 小時以上，有的甚至超過 40 小時。