三天出樣、七天上線！美銀證券：全球逾80%AI眼鏡都由中國製造

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-26 15:05

在智慧穿戴裝置浪潮中，AI 眼鏡正被視為下一代運算入口，而在這條新興賽道上，中國已悄悄掌握主導權。根據美銀證券報告，全球 AI 眼鏡供應鏈中，超過 80% 的企業來自中國，彰顯中國在該領域的全面掌控力。

三天出樣、七天上線！美銀證券：全球逾80%AI眼鏡均由中國製造（圖：Shutterstock）

中國《華商韜略》報導，無論是在珠三角「三天出樣、七天上線」的敏捷製造，或是在長三角匯聚全球頂尖光波導與 Micro LED 顯示技術的創新高地，中國工廠展現出的速度與深度，令國際巨頭也不得不讚歎。

‌



從相機模組、光學鍍膜、結構件到整機組裝，中國在 AI 眼鏡的關鍵環節均處領先地位。至格科技 CEO 孟祥峰曾表示，在長三角便可完成所有核心零件的採購與測試。

一副 AI 眼鏡的核心在於晶片與光學模組，分別承擔「大腦」與「眼睛」的功能，兩者合計佔成本七成以上。

在光學模組領域，中國已在光波導技術上實現全球領先。至格科技攻克長期困擾業界的「彩虹紋效應」，並將衍射光波導鏡片做到不足 4 克，上海的 JBD 則研發出體積僅 0.15 立方公分、功耗低 40% 的 Micro LED 光引擎。

晶片方面，珠海恆玄科技打入 Meta Ray-Ban 供應鏈，福建瑞芯微為小米 AI 眼鏡提供算力核心，全志科技、星宸科技等在中低端市場掀起性價比革命。

至於在精密製造上，歌爾股份、立訊精密、藍思科技將手機時代的精實經驗移植至 AI 眼鏡，藍思科技將產品重量壓至 49 克，裝配精準度達肉眼難辨，鼻托歷經十餘次迭代優化。

根據深圳華強北數據，2025 年月均 AI 眼鏡銷量突破 10 萬副，出口近 40%，涵蓋全球 50 多個國家，Meta 產品包裝上的「GTK」標誌正來自歌爾股份。

英國《金融時報》報導說，Meta 別無選擇，只能與中國工廠合作，因為後者提供最穩定可靠的零件。谷歌也宣布與 XREAL 共同開發下一代 AR 眼鏡，高度倚賴「中國智造」。

XREAL 創辦人徐馳指出，要降成本，必須選中國，因中國兼具快速創新與製造優勢。

回溯歷程，中國並非 AI 眼鏡先發者。2012 年谷歌推出售價 1500 美元的 Google Glass，2014 年臉書收購 Oculus 引爆 VR 熱潮，微軟隔年推出 3000 美元的 HoloLens 主攻企業市場。當時中國工廠多以代工為生，利潤不足 5%。但面對技術封鎖與高價壁壘，中國企業以逆向研發、併購整合、持續迭代逐步累積實力。

《中國製造 2025》政策東風助推歌爾、水晶光電、舜宇光學等參與設計甚至反向提案。全球版面同步展開，水晶光電收購以色列 Lumus，歌爾投資美國 Kopin。

此外，美國的「卡脖子」反而催生 JBD、至格科技等新創企業，在 Micro LED 與光波導領域實現自主可控。

如今，從晶片到螢幕、從光學模組到精密製造，中國逐一攻克技術制高點，實現從代工到創新、從跟隨到引領的躍遷。規模化生產使核心零件價格驟降，萬元級產品降至 1,999 元，研發速度亦遠超海外。

今年 CES 展上，中國品牌大放異彩。雷鳥創新推出全球首款支援 eSIM 的消費級 AI 眼鏡，XREAL 攜手華碩 ROG 發表 240Hz 刷新率遊戲眼鏡，Rokid 探索 38.5 克的「無螢幕」智慧眼鏡。華為、小米、百度、理想等巨頭新品亦頻頻售罄。

根據 IDC 數據，去年上半年中國廠商智慧眼鏡出貨破百萬副，今年有望迎來規模化拐點，未來五年年複合成長率 55.6% 居全球首位。