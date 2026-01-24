英特爾暴跌17% 翻身期待被現實打醒
據《Yahoo Finance》報導，英特爾 (Intel)(INTC-US) 在公布第四季財報前的一個月，市場對這家矽谷老牌晶片商復甦的期待升溫，其股價一度漲近 50%。但隨著現實浮現，英特爾股價周五 (23 日) 重挫逾 17%，提醒投資人其復甦之路遠非一帆風順。
2025 年以來，美國政府與輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的投資為英特爾提供支撐，推動股價在近幾月大幅走高。本周稍早，三大催化劑更將英特爾股價推升至四年來高點：美國總統川普一則支持性的社群貼文、華爾街對 AI 資料中心帶動傳統運算晶片需求的樂觀預期，以及英特爾採用最新 18A 製程所打造的 Panther Lake 晶片正式亮相。
Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 表示，「那段時間幾乎有點變成迷因股了，如果股價在財報前呈現這種直線式上漲，你最好要交出一份完美的成績單。」
但英特爾的財報數字並非完美。儘管第四季表現優於市場預期，但第一季的獲利與營收展望偏弱。公司目前因內部產能限制，難以滿足伺服器晶片需求。Rasgon 指出，這些來自自家工廠的供應瓶頸，反映兩大問題：一是英特爾可能無法有效運用其製造設備，二是公司可能低估了 AI 資料中心對伺服器 CPU 的需求規模。
英特爾執行長陳立武周四在與分析師的會議上表示，公司正「努力不懈提升製造效率與產出」。
然而，周五的股價暴跌，凸顯了 Rasgon 所說的 「巨大落差」——過去一個月市場對英特爾的高度炒作，與公司短期營運現實之間存在明顯差距。
在產品面，英特爾為電腦與資料中心伺服器設計的 CPU 業務，正持續流失市占率給競爭對手超微 (AMD)(AMD-US) 與安謀 (Arm)(ARM-US)。市占下滑，使英特爾在 尚未取得大型外部客戶的情況下，更難合理化其高成本的製造業務。儘管市場盛傳英特爾可能與蘋果 (AAPL-US) 達成兩筆合作，但目前仍未成真。隨著英特爾努力追趕製程技術、彌補多年的延誤與失誤，其資本支出攀升，也將持續對獲利造成壓力。
第一季所暴露的執行層面問題，也不利於英特爾短期內爭取外部代工客戶，並追上製造對手台積電 (TSM-US)(2330-TW)。
HSBC 分析師 Frank Lee 指出，「英特爾這檔股票之所以難操作，是因為它不是一個『乾淨』的投資故事，」並指出晶圓代工業務的翻身需要很長時間。
英特爾表示，針對下一代 14A 製程，公司預計在 2026 下半年或 2027 上半年公布客戶名單，該製程被寄望能吸引大型訂單。即便如此，Lee 指出，相關營收也要到 2028 年或 2029 年才會反映在財報中。
Rasgon 的看法亦不約而同：「這不是一、兩季就能解決的問題，」他認為英特爾製造業務的整頓之路，「可能要花上 10 年，才能真正修復好。」
