鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-23 10:34

美國總統川普週四 (22 日) 在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間，正式簽署成立「和平理事會」(Board of Peace)，宣示該機制將負責監督加薩走廊的重建工作，並表示加薩戰爭「真的即將走向結束」。不過，這項由美國主導的倡議，並未獲得多數西方盟友即刻響應，出席與缺席名單形成明顯對比。

超過二十多個國家已同意加入美國總統川普提出的「和平理事會」計畫，根據白宮說法，和平理事會「將在落實美國支持的以色列與加薩停火計畫全部 20 項重點中，扮演關鍵角色」。

以下國家已加入和平理事會：

巴林

摩洛哥

阿根廷

亞美尼亞

亞塞拜然

保加利亞

埃及

匈牙利

印尼

約旦

哈薩克

科索沃

蒙古

巴基斯坦

巴拉圭

卡達

沙烏地阿拉伯

土耳其

阿拉伯聯合大公國

已拒絕加入和平理事會邀請的國家：

丹麥

法國

德國

挪威

斯洛維尼亞

瑞典

比利時

曾受邀加入川普的和平理事會：

澳洲

奧地利

巴西

加拿大

中國

克羅埃西亞

賽普勒斯

芬蘭

希臘

印度

愛爾蘭

義大利

日本

荷蘭

紐西蘭

阿曼

波蘭

葡萄牙

南韓

羅馬尼亞

俄羅斯

新加坡

西班牙

瑞士

泰國

烏克蘭

英國

在週四簽署儀式現場，阿拉伯聯合大公國、匈牙利、巴基斯坦等國派出高層代表出席，包括阿根廷總統米雷伊 (Javie r Milei) 、匈牙利總理奧班 (Viktor Orban)、印尼總統普拉伯沃 (Prabowo Subianto) 、卡達總理穆罕默德 (Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani) ，以及沙烏地阿拉伯、土耳其、約旦等國的外交部長。

中亞、中東與拉丁美洲多國亦名列其中，顯示和平理事會初期成員以非西歐國家為主。

相較之下，加拿大、英國、法國、德國、義大利等主要歐洲國家均未派代表出席。

英國外交大臣古柏 (Yvette Cooper) 表示，英方暫不成為簽署國，並指出對邀請俄羅斯總統普丁加入和平理事會一事有所顧慮。

法國與德國據報已正式婉拒邀請，義大利總理梅洛尼則表示仍需更多時間評估，但強調立場保持開放。比利時、瑞典、斯洛維尼亞與挪威也相繼表態暫不加入，歐洲多國普遍呼籲應先形成一致且協調的歐洲立場。

川普在儀式上亦點名批評西班牙國防支出不足，稱其「想搭便車」。西班牙並未派代表出席，相關邀請仍在審議中。

俄羅斯方面，克里姆林宮證實普丁已收到加入和平理事會的邀請，並正在研究相關細節，但簽署當天未派任何代表出席。美國中東特使維特科夫則透露，美方計畫與俄方會面，討論其參與和平理事會的可能性。

和平理事會已於去年 11 月獲聯合國安全理事會背書，最初聚焦於加薩戰後重建，如今職權範圍已擴大至促進全球穩定與衝突解決。

白宮上週也確認成立創始「執行理事會」，負責將和平理事會的願景付諸實際運作，成員包括美國國務卿盧比歐、中東特使維特科夫、川普女婿賈庫許納 (Jared Kushner)、英國前首相布萊爾 (Tony Blair)、阿波羅公司執行長羅旺 (Marc Rowan)，以及世界銀行總裁班加 (Ajay Banga) 等人。

以色列未派代表出席簽署儀式，但據報其總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 將加入和平理事會。

巴勒斯坦民族權力機構總理穆罕默德．穆斯塔法 (Mohammed Mustafa) 則表示，願意與和平理事會及其執行架構合作，同時也將持續推動巴勒斯坦自身的重建準備工作。