鉅亨網編譯羅昀玫
美國總統川普週四 (22 日) 在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間，正式簽署成立「和平理事會」(Board of Peace)，宣示該機制將負責監督加薩走廊的重建工作，並表示加薩戰爭「真的即將走向結束」。不過，這項由美國主導的倡議，並未獲得多數西方盟友即刻響應，出席與缺席名單形成明顯對比。
超過二十多個國家已同意加入美國總統川普提出的「和平理事會」計畫，根據白宮說法，和平理事會「將在落實美國支持的以色列與加薩停火計畫全部 20 項重點中，扮演關鍵角色」。
以下國家已加入和平理事會：
已拒絕加入和平理事會邀請的國家：
曾受邀加入川普的和平理事會：
在週四簽署儀式現場，阿拉伯聯合大公國、匈牙利、巴基斯坦等國派出高層代表出席，包括阿根廷總統米雷伊 (Javie r Milei) 、匈牙利總理奧班 (Viktor Orban)、印尼總統普拉伯沃 (Prabowo Subianto) 、卡達總理穆罕默德 (Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani) ，以及沙烏地阿拉伯、土耳其、約旦等國的外交部長。
中亞、中東與拉丁美洲多國亦名列其中，顯示和平理事會初期成員以非西歐國家為主。
相較之下，加拿大、英國、法國、德國、義大利等主要歐洲國家均未派代表出席。
英國外交大臣古柏 (Yvette Cooper) 表示，英方暫不成為簽署國，並指出對邀請俄羅斯總統普丁加入和平理事會一事有所顧慮。
法國與德國據報已正式婉拒邀請，義大利總理梅洛尼則表示仍需更多時間評估，但強調立場保持開放。比利時、瑞典、斯洛維尼亞與挪威也相繼表態暫不加入，歐洲多國普遍呼籲應先形成一致且協調的歐洲立場。
川普在儀式上亦點名批評西班牙國防支出不足，稱其「想搭便車」。西班牙並未派代表出席，相關邀請仍在審議中。
俄羅斯方面，克里姆林宮證實普丁已收到加入和平理事會的邀請，並正在研究相關細節，但簽署當天未派任何代表出席。美國中東特使維特科夫則透露，美方計畫與俄方會面，討論其參與和平理事會的可能性。
和平理事會已於去年 11 月獲聯合國安全理事會背書，最初聚焦於加薩戰後重建，如今職權範圍已擴大至促進全球穩定與衝突解決。
白宮上週也確認成立創始「執行理事會」，負責將和平理事會的願景付諸實際運作，成員包括美國國務卿盧比歐、中東特使維特科夫、川普女婿賈庫許納 (Jared Kushner)、英國前首相布萊爾 (Tony Blair)、阿波羅公司執行長羅旺 (Marc Rowan)，以及世界銀行總裁班加 (Ajay Banga) 等人。
以色列未派代表出席簽署儀式，但據報其總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 將加入和平理事會。
巴勒斯坦民族權力機構總理穆罕默德．穆斯塔法 (Mohammed Mustafa) 則表示，願意與和平理事會及其執行架構合作，同時也將持續推動巴勒斯坦自身的重建準備工作。
整體而言，川普高調推動的和平理事會在啟動之初即展現高度政治象徵性，但歐美盟友的保留態度，也凸顯該倡議在國際間仍面臨協調與信任層面的挑戰。
下一篇