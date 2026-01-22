鉅亨網新聞中心 2026-01-22 15:50

中國金融市場 2026 年正面臨一場史無前例的資金重組。隨著 3 年前鎖定高利率的大額存單與定期存款陸續到期，高達 50 兆至 75 兆元人民幣 的居民存款正站在「再配置」的十字路口。這股被市場戲稱為「籠中虎」的天量資金，究竟會奔向何方，引發了各界的強烈關注。

天量規模：避險情緒下的歷史產物

根據各家機構測算，2026 年到期的定期存款規模驚人：華泰證券估計約 50 兆元，而中金公司測算居民定存到期規模甚至高達 75 兆元。這批資金主要源於 2022 年至 2023 年間的「避險性存款激增」。當時由於股市、樓市波動，居民風險偏好下降，轉而選擇安全的中長期定存以規避風險。

然而，當這批資金到期之際，市場已進入「低利率時代」。目前 1 年期定存利率普遍跌破 1%，與三年前動輒 3% 以上的利率形成強烈對比。儲戶面臨著「錢到手，人更煩」的困境，強烈的再配置動機讓這筆資金的流向成為市場焦點。

存款搬家會讓股市迎來「潑天富貴」嗎？

市場一度猜想，這股資金將引發大規模的「存款搬家」，推動資本市場爆發。雖然近期 A 股市場活躍，開戶數與成交量創下新高，部分觀點將此歸功於存款轉向。但多位分析師指出，「存款到期」不等於「存款搬家」。

中金公司研究指出，絕大多數年份的銀行存款留存率都在 90% 以上，多數儲戶仍追求「穩穩的幸福」，資金會繼續停留在銀行體系內。即便發生遷移，消費 仍是居民存款的首選去向，其次是購房與償還貸款。針對股市，中金預估實際流入資本市場的資金僅約 2 兆至 4 兆元，不足以掀起驚濤駭浪。

從「儲蓄為王」走向「多元配置」

雖然資金不太可能全面湧入股市，但中低風險的投資工具已成為新的「香餑餑」。

1. 銀行理財與保險： 2025 年末銀行理財規模已觸及 34 兆元峰值，尤其是兼具穩健與收益的「固收 +」策略產品與儲蓄型保險，正大幅吸納到期資金。

2. 避險資產： 黃金市場表現亮眼，2025 年國際金價大漲，帶動黃金 ETF 規模顯著增長，吸引了大量年輕投資者參與。

3. 存款活化： 專家預計，2026 年將是居民資產配置的關鍵節點，資金將從長期定存轉向更具靈活性的活期或短期限產品。

專家建議：構建「核心 - 衛星」資產組合